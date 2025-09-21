На 80-годишна възраст почина легендата на НХЛ Бърни Перънт

На 80-годишна възраст почина легендата на Филаделфия Флайърс и Националната хокейна лига на САЩ и Канада Бърни Перънт. Новината бе съобщена от Флайърс.

Перънт бе култова фигура в хокейната митология във Филаделфия и един от най-обичаните играчи, обличали някога оранжевия екип на "летците". Той бе вратар на най-силния отбор на Филаделфия, познат под името "Хулиганите от Броуд Стрийт", който спечели две последователни купи "Стенли" през 70-те години на миналия век.

Между 1973 и 1975 година Перънт постигна 91 победи на вратата на Флайърс, като запази невероятните за хокейната игра 24 "сухи мрежи" и два пъти спечели трофея "Везина" за най-добър вратар. През 1974 година Филаделфия стана първият отбор извън оригиналните шест, който печели титлата в НХЛ. Година по-късно Флайърс дублират успеха си, а тимът става сензация в САЩ и Канада с изключително физическия си стил на игра и постоянните боеве на леда, които съпровождат мачовете. И при двете титли на Филаделфия Перънт е избран за "Най-полезен играч във Финалите".

The Flyers and Ed Snider Youth Hockey & Education are heartbroken to learn of the passing of Bernie Parent, a true legend, one of the most famous and beloved players, and most popular figures in the history of the organization and city of Philadelphia. https://t.co/Od28lVQHK8 pic.twitter.com/4o3VQZFO1t — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) September 21, 2025

Неговата кариера приключва през 1979 година, когато едва на 34 години получава перманенто увреждане на зрението на дясното око след удар със стик по време на мач с Ню Йорк Рейнджърс.

Още през същата година от Филаделфия вадят от употреба номер 1, с който той пази на вратата, а от 1984 година стражът е част от "Залата на славата" на Националната хокейна лига.