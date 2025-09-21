Борнемут и Нюкасъл не успяха да си отбележат гол

Борнемут и Нюкасъл направиха разочароващо нулево равенство на фона на това, че са два от отборите, които могат да играят много атрактивен футбол. “Черешките” продължават с добрия си старт и са трети в класирането. Гостите пък имат шест точки и имат само три отбелязани попадения.

Ник Поуп запази точката за Нюкасъл след отлично спасяване в края. Тогава той спря резервата Джъстин Клуйверт, който стреля от пряк свободен удар от границата на наказателното поле. Това беше най-сериозната възможност и за двата отбора през второто полувреме.

Eddie Howe's Newcastle start the PL season with 3 away clean sheets in a row... 🧱

Unfortunately for them, they've not been able to break the deadlock in any of those games ❌



🤝 0-0 vs Aston Villa

🤝 0-0 vs Leeds

🤝 0-0 vs Bournemouth pic.twitter.com/oRuUJr1USA — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 21, 2025

Борнемут опита да стартира агресивно и удар на Адамс бе отразен от Поуп. Нюкасъл също имаше шанс, но изстрел на Джейкъб Мърфи бе спасен от вратаря на домакините. Рекордната покупка на гостите Ник Волтемаде имаше претенции за дузпа, а феновете на Борнемут протестираха, след като защитника на съперника Малик Тиау се размина с втори жълт картон, след като събори Райън Кристи.

Следвай ни:

Снимки: Imago