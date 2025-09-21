Популярни
  3. Райо удължи серията си срещу Селта

Райо удължи серията си срещу Селта

  • 21 сеп 2025 | 18:12
Райо Валекано направи 1:1 при домакинството си на Селта Виго в среща от петия кръг на Ла Лига. За столичани това бе 15-и пореден мач без загуба срещу "небесносините", което е удължен клубен рекорд.

Райо имаше малко повече шансове за гол от своя съперник, но домакините трябваше да се справят с ролята на догонващия, след като Борха Иглесиас даде аванс на Селта. Иглесиас се разписа в 49-ата минута, когато засече центриране от корнер на Уго Алварес.

Райо Валекано изравни четвърт час след това, когато Хорхе де Фрутос се възползва от подаване на Алваро Гарсия, за да отбележи за 1:1. До края на срещата мадридчани на няколко пъти пробваха вниманието на Йонуц Раду, но румънският страж на Селта бе на мястото си във всяка ситуация и запази резултата непроменен.

В класирането Райо е на 14-о място с 5 точки. Толкова има и тимът на Селта, който е на 15-а позиция, но е изиграл и мач повече.

Снимки: Gettyimages

