Без победител в голямото гръцко дерби

Панатинайкос и Олимпиакос завършиха наравно 1:1 в поредното издание на най-голямото дерби в гръцкия футбол. Тимът от Пирея стигна до точката с гол в добавеното време на Аюб Ел Кааби и оглавява класирането с 10 точки, колкото имат още АЕК и ПАОК.

Панатинайкос стартира сезона в местното първенство много слабо, но срещу историческия си съперник беше на секунди от победата. "Детелините" откриха резултата в 48-ата минута, когато Анастасиос Бакасетас изведе Сирил Десерс и той прворя топката под плонжа на вратаря Константинос Цолакис.

След попадението Олимпиакос взе инициативата и пропусна няколко възможности да изравни. Единственото положение за ПАО се откри пред Ренато Санчес, но неговият удар беше спасен от Цолакис.

В 92-рата минута гостите се добраха до равенството след перфектна контра. Мехди Тареми успя да намери на добра позиция Ел Кааби и той прати топката в мрежата. Резултатът остави Панатинайкос на 12-то място в класирането с едва 2 точки.