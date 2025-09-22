Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Панатинайкос
  3. Без победител в голямото гръцко дерби

Без победител в голямото гръцко дерби

  • 22 сеп 2025 | 02:40
  • 243
  • 0
Без победител в голямото гръцко дерби

Панатинайкос и Олимпиакос завършиха наравно 1:1 в поредното издание на най-голямото дерби в гръцкия футбол. Тимът от Пирея стигна до точката с гол в добавеното време на Аюб Ел Кааби и оглавява класирането с 10 точки, колкото имат още АЕК и ПАОК.

Панатинайкос стартира сезона в местното първенство много слабо, но срещу историческия си съперник беше на секунди от победата. "Детелините" откриха резултата в 48-ата минута, когато Анастасиос Бакасетас изведе Сирил Десерс и той прворя топката под плонжа на вратаря Константинос Цолакис.

След попадението Олимпиакос взе инициативата и пропусна няколко възможности да изравни. Единственото положение за ПАО се откри пред Ренато Санчес, но неговият удар беше спасен от Цолакис.

В 92-рата минута гостите се добраха до равенството след перфектна контра. Мехди Тареми успя да намери на добра позиция Ел Кааби и той прати топката в мрежата. Резултатът остави Панатинайкос на 12-то място в класирането с едва 2 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трудна победа върна Интер на верния път

Трудна победа върна Интер на верния път

  • 21 сеп 2025 | 23:44
  • 8420
  • 5
Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 846
  • 0
Триста ултраси на Шалке нападнаха фенове на Борусия (Д) и Кьолн

Триста ултраси на Шалке нападнаха фенове на Борусия (Д) и Кьолн

  • 21 сеп 2025 | 21:42
  • 1060
  • 0
Елче взе сблъсъка на новаците и продължава с отличния си старт

Елче взе сблъсъка на новаците и продължава с отличния си старт

  • 21 сеп 2025 | 21:39
  • 924
  • 0
Звезда на ПСВ Айндховен получи тежка контузия

Звезда на ПСВ Айндховен получи тежка контузия

  • 21 сеп 2025 | 21:28
  • 1653
  • 0
Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

Късен гол донесе обрат за Комо срещу Фиорентина

  • 21 сеп 2025 | 21:25
  • 1992
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 16820
  • 30
Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:11
  • 18574
  • 24
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 32451
  • 45
Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място

  • 21 сеп 2025 | 23:57
  • 12910
  • 52
Трудна победа върна Интер на верния път

Трудна победа върна Интер на верния път

  • 21 сеп 2025 | 23:44
  • 8420
  • 5
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 28284
  • 29