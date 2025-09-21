Популярни
Алексей Савинов: Борбата ще бъде до края на шампионата

  • 21 сеп 2025 | 17:08
  • 688
  • 0

Старши треньорът на Фратрия Алексей Савинов не скри радостта си след победата, която неговият отбор постигна при гостуването си на Миньор (Перник). "Братлетата" изоставаха с 0:2 на почивката, но през второто полувреме, в рамките на 10 минути, отбелязаха три гола и стигнаха до крайния успех. В добавеното време дори имаха възможност да реализират и четвърто попадение, но Ксавело Дривентак изпусна дузпа.

"Миньор е много организиран отбор. Излязохме като лидери в класирането, това никога не е лесно. Мисля, че и през първото полувреме се представихме добре, но допуснахме две грешки и два гола. По време на почивката казахме на играчите, че е важно да запазим спокойствие. Благодарен съм на футболистите за показания характер. Намериха сили и заслужено победихме.

Всеки мач е сложен. Трябва да бъдем концентрирани и с еднакво отношение срещу всеки съперник. Ние сме от отборите, които играят силен футбол. Борбата ще бъде до края на шампионата. Който направи по-малко грешки, той ще бъде лидер", каза Савинов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

