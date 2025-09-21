Алексей Савинов: Борбата ще бъде до края на шампионата

Старши треньорът на Фратрия Алексей Савинов не скри радостта си след победата, която неговият отбор постигна при гостуването си на Миньор (Перник). "Братлетата" изоставаха с 0:2 на почивката, но през второто полувреме, в рамките на 10 минути, отбелязаха три гола и стигнаха до крайния успех. В добавеното време дори имаха възможност да реализират и четвърто попадение, но Ксавело Дривентак изпусна дузпа.
"Миньор е много организиран отбор. Излязохме като лидери в класирането, това никога не е лесно. Мисля, че и през първото полувреме се представихме добре, но допуснахме две грешки и два гола. По време на почивката казахме на играчите, че е важно да запазим спокойствие. Благодарен съм на футболистите за показания характер. Намериха сили и заслужено победихме.
Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути
Всеки мач е сложен. Трябва да бъдем концентрирани и с еднакво отношение срещу всеки съперник. Ние сме от отборите, които играят силен футбол. Борбата ще бъде до края на шампионата. Който направи по-малко грешки, той ще бъде лидер", каза Савинов.
