Италия защити световната си титла

  • 21 сеп 2025 | 17:03
  • 434
  • 0

Италия победи САЩ с 2:0 успеха и защити титлата си на отборния турнир по тенис за жени "Били Джийн Кинг Къп" в Шънчжън (Китай).

Италианките завоюваха шести трофей от надпреварата, след като се наложиха над 18-кратни шампионки от САЩ.

Елизабета Кочарето и Джазмин Паолини спечелиха своите мачове на сингъл, за да помогнат на страната си да триумфира и да удължат чакането на съперничките им за още една титла след предишния им успех през 2017 година.

Успехът на Паолини, осма в света, с 6:4, 6:2 беше първи за нея в шести сблъсък с Джесика Пегула и помогна на Италия да стане първият отбор, спечелил две поредни титли, откакто Чехия взе три поредни трофея от сезон 2014-2016.

29-годишната състезателка спечели оспорвания първи сет след пробив в последния гейм, а във втората част взе аванс от 5:1 и до края нямаше проблеми да затвори мача.

В първия двубой от сблъсъка 24-годишната Кочиарето се наложи над 18-ата в света Ема Наваро с 6:4, 6:4.

"Това беше невероятен мач за мен", каза италианката, която преодоля пасив от 2:4 във втория сет, за да победи за 89 минути.

"Знаех, че тя е наистина страхотна тенисистка и трябваше да играя най-добрия си тенис... Наистина съм щастлива от представянето и победата, която донесох на Италия", добави Кочиарето.

Снимки: Gettyimages

