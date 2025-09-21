Популярни
  2. Етър
  3. Иван Иванов: Излизаме за победа и ще накараме съперника да се съобразява с нас

  • 21 сеп 2025 | 16:33
  • 1158
  • 0
Старши треньорът на Етър Иван Иванов сподели очакванията си преди гостуването на ЦСКА II. След идването му "виолетовите" са без загуба - още не са допускали гол във вратата си и имат победа и две ремита, но и са отбелязали само едно попадение.

"Очаква ни интересен двубой срещу доста интересен съперник, който разполага с млади качествени футболисти, както и ние. Надявам се да се получи хубав мач, в който футболът да надделее и двата отбора да се надиграват с футболни средства.

Стана ясно кой ще замества Вальо Илиев в ЦСКА II
В съвременния футбол реализаторите са едни от най-скъпо ценените футболисти. Ние, с наличния състав, с който разполагаме, ще се опитаме да развием футболистите и техните индивидуални качества, което да ни даде отборен резултат в бъдеще. Работим много в завършващата фаза и се надявам максимално бързо да започнем да бележим голове. Момчетата се влагат изключително много, поведението им е на топ ниво - само това е пътят, който ще ги доведе до израстване. Нямам абсолютно никакви проблеми с тяхното отношение в тренировъчния процес, което за мен е изключително важно. Но пак ще кажа, че за да се адаптира един отбор към тази динамика, му трябват 6-7 месеца.

Мачът с ЦСКА II има много неизвестности, защото вторите отбори са по-специфични и не се знае кой ще влезе в игра. Имаше промени при тях и с треньорите - започнаха с един колега, сега срещу нас ще ги води друг… Две неща обаче са сигурни - Етър излиза там за победа и Етър отива да не се съобразява с ЦСКА, а точно обратното: да накара съперника да се съобразява с нашата игра, което съм сигурен, че ще стане", сподели Иванов.

