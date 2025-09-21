Джордан Лойд смени Монако с Анадолу Ефес

Една от звездите на полския национален отбор - натурализираният американски гард Джордан Лойд, се присъедини към Анадолу Ефес, обяви на официалния си сайт двукратният шампион в Евролигата. Договорът на 32-годишния играч с турския тим е за един сезон.

Лойд за последно игра за Монако. Сред отборите, в които се е изявявал в Европа са Валенсия, Цървена звезда, Зенит Санкт Петербург и Макаби Тел Авив. В НБА е бил част от състава на Торонто Раптърс.

Снимка: anadoluefessk.org