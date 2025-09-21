Алекс Перейра показа колко килограма трябва да свали преди UFC 320

Алекс Перейра има много килограми за сваляне преди реванша си с Магомед Анкалаев - руснакът, който му отне титлата на UFC 313 през март.

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев ще се изправят в реванш за златото в категория до 205 паунда (93 кг) на UFC 320 на 4 октомври. В събота Поатан се качи на кантар, за да покаже на последователите си в Instagram колко тегло трябва да свали, за да влезе в категорията след 14 дни.

В момента Алекс Перейра тежи 106,2 кг, което се равнява на малко над 234 паунда. Сега 38-годишният боец е изправен пред интензивно сваляне на килограми, като трябва да свали 29 паунда (около 13 кг) през следващите две седмици. Перейра е известен с това, че сваля огромно количество килограми преди битките си, така че това не би трябвало да е проблем.

Събитието UFC 320 ще се проведе на шести октомври в Лас Вегас.