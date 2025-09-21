Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Жалгирис остана без най-голямата си сила - феновете с бойкот

Жалгирис остана без най-голямата си сила - феновете с бойкот

  • 21 сеп 2025 | 16:54
  • 346
  • 0
Жалгирис остана без най-голямата си сила - феновете с бойкот

Жалгирис започна сезона в LKL лигата с победа над Йонава с 87:78, а след 10 дни стартира и сезона в Евролигата с гостуване на Монако.

Въпреки това, отборът от Каунас ще бъде лишен от подкрепата на най-пламенните си привърженици.

Фенклубът „Зелено-бели момчета“ (GWB) обяви, че се отказва от организираното подкрепяне на клуба. На мача срещу Йонава, вместо да окуражава любимците си в залата, групата GWB проведе протест пред нея.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

На един от транспарантите пишеше: „Клуб без ценности. Отбор без подкрепа.“

В обръщението си фенклубът написа, че решението им не е резултат от реакция на едно събитие, а е плод на двугодишно разочарование.

„Намирането на общ език с клуба стана почти невъзможно. Ние виждаме Жалгирис по съвсем различен начин от хората, които в момента го ръководят“, заяви групата GWB.

Един от решаващите моменти в несъгласието беше привличането в състава на тима на Азулас Тубелис, 23-годишен баскетболист, който преди това игра за най-големия съперник Ритас.

Снимки: Imago

