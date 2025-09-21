Популярни
Това ли е най-голямата реферска грешка в ММА тази година?

  • 21 сеп 2025 | 10:42
  • 578
  • 0
Феновете на бойните спортове станаха свидетели на една от най-големите реферски грешки за годината в петък вечер (19 септември 2025 г.) на Shooto Brazil 132 на живо по UFC Fight Pass от Рио де Жанейро, Бразилия. Реферът необяснимо изчака да види още удари, въпреки че вече беше нанесен брутален нокаут с ритник в главата.

За съжаление, вече сме свикнали да виждаме доста закъснели прекъсвания в ММА. С толкова много организации, локации и мачове като цяло, феновете никога не знаят какво да очакват от реферите. Има някои топ съдии, които по принцип са последователни и справедливи, но дори и те понякога имат проблеми с прекъсванията и с това да разберат кога да се намесят, за да спасят боец в беда. Това е обобщението на сайта MMA Mania.

В съботната предварителна карта видяхме именно такава неприятна ситуация с рефера. Това се случи по време на двубой в категория „перо“ между бразилския нокаутьор Жоао Оливейра и непобедения дотогава талант Уилиан Прадо. Оливейра разби Прадо през първите два рунда, преди в третия да изстреля перфектно поставен десен хайкик, който улучи право в целта и прати Прадо на пода.

Прадо, който вече беше окървавен от предишните рундове, беше очевидно нокаутиран. Той дори удари тила си в пода. Вместо да спре боя, реферът стоеше и искаше още удари от Оливейра. Диаманта нанесе около 10 безответни удара на безпомощния Прадо, докато сочеше към рефера да прекрати мача. Дори коментаторите останаха шокирани от късната намеса.

