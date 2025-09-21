Интер трябва да се възползва от грешката на Ювентус

Интер и Сасуоло ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на италианската Серия А. Двубоят ще се проведе на стадион "Джузепе Меаца" в днешния 21-ви септември (неделя) от 21:45 часа, като главен съдия ще бъде Ливио Маринели. След разочароващото начало на сезона, шампионите от Интер ще търсят възможност да се върнат на победния път в първенството, докато Сасуоло идва с повишено самочувствие след победата си над Лацио в предишния кръг.

И двата отбора имат по 3 точки след първите три кръга, като Интер заема 12-то място, а Сасуоло е 14-то в класирането. Шампионите от Милано имат по-добра голова разлика с 9 отбелязани и 6 допуснати гола, докато "нероверди" са отбелязали 3 и са допуснали 5 гола. Въпреки скромния старт, Интер остава един от фаворитите за титлата и победа в този мач би им позволила да се изкачат значително в класирането. За Сасуоло, който традиционно се бори за оставане в елита, евентуален успех срещу шампионите би бил изключително ценен за самочувствието и позициите им в таблицата.

Интер идва след важна победа с 0:2 като гост срещу Аякс в Шампионската лига на 17 септември. Преди това "нерадзурите" претърпяха болезнена загуба с 4:3 от Ювентус в дербито на Италия на 13 септември. Миланският гранд има колеблива форма в Серия А, след като загуби и от Удинезе с 1:2 на 31 август, но преди това разгроми Торино с 5:0 на 25 август. В контролна среща на 16 август, Интер победи Олимпиакос с 2:0. Сасуоло, от своя страна, постигна ценна победа с 1:0 срещу Лацио на 14 септември, но преди това записа две поредни загуби – от Кремонезе с 3:2 на 29 август и от Наполи с 0:2 на 23 август. В Купата на Италия "нероверди" победиха Катандзаро с 1:0 на 15 август, а в контролна среща завършиха 1:1 с френския Брест на 9 август. Двата отбора се намират в средата на таблицата и този мач е възможност да подобрят позициите си.

Последната среща между двата отбора се състоя на 4 май 2024 г., когато Сасуоло изненада шампионите с 1:0 на стадион "Мапей" с гол на Арманд Лауриенте в 20-та минута. Преди това, на 27 септември 2023 г., Сасуоло отново победи Интер с 2:1 на "Джузепе Меаца", като Недим Байрами и Доменико Берарди отбелязаха за гостите, а Дензъл Дъмфрис вкара за домакините. На 13 май 2023 г. Интер надделя над Сасуоло с 4:2 на своя стадион с два гола на Ромелу Лукаку и един на Лаутаро Мартинес. Интересно е, че Сасуоло се оказва неудобен съперник за шампионите, като е спечелил две от последните три срещи в Серия А, което прави предстоящия двубой още по-интригуващ.

Маркус Тюрам е основната офанзивна заплаха за Интер този сезон с 3 гола и 1 асистенция в първите три мача от Серия А. Френският нападател демонстрира отлична форма, особено в мача срещу Торино, където отбеляза два гола и получи висока оценка за представянето си. Тюрам е изключително активен в атака с общо 9 удара, от които 4 точни, и средна очаквана голова стойност от 0.31 на мач. В последната си среща срещу Сасуоло, той не успя да отбележи, но записа асистенция и беше постоянна заплаха с 2 удара към вратата. За Сасуоло, Андреа Пинамонти е ключовата фигура в нападение с 1 гол в първите три мача. Италианският нападател е много активен с 10 удара, от които 5 точни, показвайки добър потенциал за реализация. Срещу Кремонезе той отбеляза своя единствен гол за сезона, демонстрирайки добро позициониране и завършващ удар. Интересно е, че Пинамонти има богат опит срещу Интер с 4 мача, въпреки че не е успял да отбележи гол срещу миланския гранд. Неговата мобилност и способност да създава пространство за съотборниците си го правят опасен противник за защитата на Интер.