Брест разби Ница в първата си победа за сезона

Отборът на Брест стигна до дебютната си победа във френската Лига 1, след като разгроми тима на Ница с 4:1 в среща от 5-ия кръг на шампионата. С трите точки победителите изплуваха от опасната зона, докато опонентът им пропусна възможността да се изкачи в зоната на местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Домакините започнаха много силно и вкараха два бързи гола. Първо се разписа Людовик Айорк (6’), а след него същото направи Ромен Дел Кастильо (9’).

С времето гостите се окопитиха и половин час след началото Терем Мофи (30’) успя да върне едно попадение.

След почивката известно време съперниците се държаха равностойно на терена, като играчите на Брест спечелиха психологическия сблъсък и нанесоха нов двоен удар около четвърт час преди края на срещата. Първо гол вкара Жори Шотар (70’), а шест минути по-късно крайният резултат оформи Реми Ласкари (76’).

Загубата в известен смисъл може да внесе смут в лагера на тима на Ница, който през идната седмица ще се включи в основната схема на Лига Европа. Там футболистите от Югоизточна Франция ще имат много трудно домакинство срещу италианския Рома. Тази среща предстои на 24-и септември (сряда) от 22:00 часа българско време, а четири дни по-късно, на 28-и септември (неделя), ще бъде и домакинството на новака Париж ФК. Тимът на Брест от своя страна този сезон пропуска европейските клубни турнири и също на 28-и септември ще има нов шампионатен мач, като в него ще гостува на отбора на Анже.