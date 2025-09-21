Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

Отборът на Рилски спортист започва днес участието си в квалификациите за Шампионска лига. Българският шампион ще се изправи срещу познатия от миналия сезон тим на Кралев/Крамо. Срещата е от 18:45 часа в “Арена СамЕлион” в Самоков, където се играе и целият квалификационен турнир, в който стартираха 24 отбора, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Самоковци няма да могат да разчитат на капитана си Чавдар Костов, който е със счупена костица на лявата ръка и за известно време ще бъде извън терените.

Дебют за Рилецо в европейските турнири ще направят новите чуждестранни попълнения на тима Майк Едуардс, Джейлън Томас и Камау Стоукс.

Срещите в надпреварата са на елиминационен принцип.

Снимки: Sportal.bg