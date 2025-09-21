Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

Рилски спортист стартира с изявите на Европейската сцена

  • 21 сеп 2025 | 07:26
  • 1588
  • 0

Отборът на Рилски спортист започва днес участието си в квалификациите за Шампионска лига. Българският шампион ще се изправи срещу познатия от миналия сезон тим на Кралев/Крамо. Срещата е от 18:45 часа в “Арена СамЕлион” в Самоков, където се играе и целият квалификационен турнир, в който стартираха 24 отбора, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Самоковци няма да могат да разчитат на капитана си Чавдар Костов, който е със счупена костица на лявата ръка и за известно време ще бъде извън терените.

Дебют за Рилецо в европейските турнири ще направят новите чуждестранни попълнения на тима Майк Едуардс, Джейлън Томас и Камау Стоукс.

Срещите в надпреварата са на елиминационен принцип.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Мотли показа завидни танцови умения пред камерата на Sportal.bg

Мотли показа завидни танцови умения пред камерата на Sportal.bg

  • 20 сеп 2025 | 14:01
  • 2790
  • 0
Берое пусна в продажба абонаментни карти за новия сезон при мъжете и жените

Берое пусна в продажба абонаментни карти за новия сезон при мъжете и жените

  • 20 сеп 2025 | 13:50
  • 539
  • 0
Женското баскетболно първенство ще започне само с три отбора

Женското баскетболно първенство ще започне само с три отбора

  • 20 сеп 2025 | 13:48
  • 862
  • 1
Деян Карамфилов пред Sportal.bg: Повечето отбори са с по-големи бюджети от нас, но пък ние имаме домакинско предимство

Деян Карамфилов пред Sportal.bg: Повечето отбори са с по-големи бюджети от нас, но пък ние имаме домакинско предимство

  • 20 сеп 2025 | 13:42
  • 1761
  • 0
Любомир Киров пред Sportal.bg - за квалификациите в ШЛ, контузията на Чавдар Костов и мача с Черно море за Суперкупата

Любомир Киров пред Sportal.bg - за квалификациите в ШЛ, контузията на Чавдар Костов и мача с Черно море за Суперкупата

  • 20 сеп 2025 | 13:14
  • 4554
  • 0
Пред Sportal.bg! Ишмаил Уейнтрайт разкри кой какъв е в Апоел Тел Авив

Пред Sportal.bg! Ишмаил Уейнтрайт разкри кой какъв е в Апоел Тел Авив

  • 20 сеп 2025 | 11:04
  • 3211
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

Ще успее ли Славия да надигне глава, или Берое ще продължи възхода си?

  • 21 сеп 2025 | 07:33
  • 1176
  • 4
Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

Септември и Ботев (Пловдив) ще пробват да се свестят малко

  • 21 сеп 2025 | 07:48
  • 900
  • 1
Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

Верстапен е големият фаворит, но в Баку сме виждали какво ли не

  • 21 сеп 2025 | 08:00
  • 1371
  • 0
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

  • 20 сеп 2025 | 21:19
  • 40303
  • 82
Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

Ман Юнайтед надделя над Челси под проливния дъжд на "Олд Трафорд" в нервен мач с два червени картона

  • 20 сеп 2025 | 21:36
  • 38283
  • 48