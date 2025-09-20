Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия

Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия

  • 20 сеп 2025 | 19:27
  • 373
  • 0
Красимир Инински бе почетен гост на Деня на спорта в Австрия

Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински бе почетен гост на емблематично събитие в Австрия. На знаковия площад „Хелденплац“ във Виена днес се провежда 24-ото издание на Деня на спорта. Събитието събира различни спортни дисциплини на едно място, като водеща позиция е отделена и на боксовия ринг. Красимир Инински имаше честта да вземе участие в част от демонстрациите и лично да поздрави първия медалист на Австрия от световни първенства по бокс – Михаел Деруиш.

Президентът на Австрийката боксова федерация Игор Микетич проведе открита тренировка с най-малките участници. По време на посещението на г-н Инински сключи споразумение за сътрудничество между двете федерации за подготовка за предстоящите континентални първенства и международни турнири, както и за разпространяване на спорта бокс. Посетителите на Деня на спорта имаха възможност да се срещнат с най-големите имена в австрийската история, както от настоящето, така и от близкото минало.

