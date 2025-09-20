Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. САЩ победи Великобритания е на финал на "Били Джийн Кинг Къп" при дамите

  • 20 сеп 2025 | 18:15
  • 239
  • 0
Отборът на САЩ запази надежди за 19-и трофей, след като победи Великобритания с 2:0 успеха и се класира за финала на отборния турнир за жени "Били Джийн Кинг Къп" в Шънчжън (Китай).

Американките ще се изправят в спор за трофея утре срещу защитаващия титлата си тим на Италия.

Първата среща между САЩ и Великобритания в това състезание от повече от 33 години насам беше решена от Джесика Пегула, която се наложи над Кейти Боултър с 3:6, 6:4, 6:2.

"За първи път ще участвам на финал. Мисля, че за всички в отбора това ще бъде първи път. Ще бъде ново преживяване за нас, но няма никой друг, с когото бих предпочела да го споделя. Имаме страхотен отбор и страхотни треньори. Развълнувани сме и се надяваме, че ще вземем титлата", каза Пегула.

Седмата в света американка пое контрола над оспорвания сблъсък, като направи решаващ пробив в петия гейм на третия сет и удържа оттам нататък, за да изпрати страната си на финала.

В първия двубой Ема Наваро даде аванс на САЩ, след като победи Сонай Картал с 3:6, 6:4, 6:3.

"Имах огромна подкрепа от моя отбор. Чувствам огромна гордост, че играя за страната си. За мен означава всичко да нося американското знаме на гърдите си", каза Наваро.

Сега САЩ ще се опита да спечели първа титла от 2017 година насам, но ще има трудна задача срещу тима на Италия, който ще се стреми да защити успешно титлата си, след като достигна до трети пореден финал.

