Звездата на Нидерландия: Тръгваме си оттук с високо вдигнати глави

Звездата на националния отбор на Нидерландия Мишел Ахий сподели след загубата от Турция с 1:3 гейма на 1/8-финалите на Мондиал 2025 във Филипините, че си тръгват с високо вдигнати глави, защото наистина са дали всичко от себе си.

"Дадохме всичко от себе си и мисля, че наистина трябва да сме горди от това. Тръгваме си оттук с високо вдигнати глави. Наистина опитахме всичко, но днес турците бяха по-добри", каза Ахий след отпадането на "лалетата".

