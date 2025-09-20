Обновяват пистата на стадиона на Локо (Сф), кандидатстват за ремонт на сектор "В"

Лекоатлетическата писта на стадион "Локомотив" в София ще бъде обновена по международни стандарти, съобщи областният управител Стефан Арсов. Обновяването ще се реализира с помощта и съдействието на Министерството на спорта, както и с подкрепата на председателя на Обединени спортни клубове "Локомотив София" Даме Стойков. По думите му в столицата няма лекоатлетическа писта, която да отговаря на международни стандарти.

Следващата стъпка е кандидатстване по проект за възстановяването на сектор "В" на съоръжението на Локомотив (София). Трибуната, която е покрита с козирка повече от 80%, е построена през 80-те години на миналия век. През лятото на 2022 г. на стадиона на "железничарите" беше изградено осветление, което позволява провеждането на мачове от efbet Лига.