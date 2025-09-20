Изненада в атаката на Реал Мадрид днес (съставите)

Безгрешният досега Реал Мадрид приема Еспаньол в мач от 5-ия кръг на Ла Лига. Срещата на “Бернабеу” започва в 17:15 часа.

“Белите” спечелиха всичките си пет двубоя от началото на сезона във всички турнири, като последните три завършиха все при 2:1. Каталунският съперник обаче също е във форма, тъй като е с три успеха и едно реми и при победа днес дори ще задмине “кралете” в класирането.

Тъй като Дийн Хаусен е наказан, в центъра на защитата на Реал Мадрид до Едер Милитао започва Раул Асенсио. Изненадата е свързана с юношата Гонсало Гарсия, който е титуляр. Това е нападателят, който през лятото блесна на Световното клубно първенство. Арда Гюлер и Родриго са резерви, както и възстановените от травми Джуд Белингам и Едуардо Камавинга. Шанс от първата минута отново получава аржентинското попълнение Франко Мастантуоно.

Реал има късмет, че наказан за двубоя е най-силният футболист на Еспаньол в момента Пере Мия, който има три гола.

📋 𝐉𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐚𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́!

▶️ Aquest és l’11 de Manolo González pel partit al Santiago Bernabéu!#RealMadridEspanyol pic.twitter.com/svkPTCe60X — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) September 20, 2025