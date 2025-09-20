Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Изненада в атаката на Реал Мадрид днес (съставите)

Изненада в атаката на Реал Мадрид днес (съставите)

  • 20 сеп 2025 | 16:01
  • 2681
  • 10
Изненада в атаката на Реал Мадрид днес (съставите)

Безгрешният досега Реал Мадрид приема Еспаньол в мач от 5-ия кръг на Ла Лига. Срещата на “Бернабеу” започва в 17:15 часа.

“Белите” спечелиха всичките си пет двубоя от началото на сезона във всички турнири, като последните три завършиха все при 2:1. Каталунският съперник обаче също е във форма, тъй като е с три успеха и едно реми и при победа днес дори ще задмине “кралете” в класирането.

Тъй като Дийн Хаусен е наказан, в центъра на защитата на Реал Мадрид до Едер Милитао започва Раул Асенсио. Изненадата е свързана с юношата Гонсало Гарсия, който е титуляр. Това е нападателят, който през лятото блесна на Световното клубно първенство. Арда Гюлер и Родриго са резерви, както и възстановените от травми Джуд Белингам и Едуардо Камавинга. Шанс от първата минута отново получава аржентинското попълнение Франко Мастантуоно.

Реал има късмет, че наказан за двубоя е най-силният футболист на Еспаньол в момента Пере Мия, който има три гола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ханзи Флик: Да си на “Златната топка” е проява на уважение

Ханзи Флик: Да си на “Златната топка” е проява на уважение

  • 20 сеп 2025 | 14:49
  • 2989
  • 2
Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман

Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман

  • 20 сеп 2025 | 14:14
  • 1419
  • 0
Барселона тръгва с голяма делегация за "Златната топка"

Барселона тръгва с голяма делегация за "Златната топка"

  • 20 сеп 2025 | 13:38
  • 1957
  • 0
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 18470
  • 103
ФИФА е получила 4.5 млн. заявки за билети на Мондиал 2026

ФИФА е получила 4.5 млн. заявки за билети на Мондиал 2026

  • 20 сеп 2025 | 12:57
  • 1050
  • 0
Трима футболисти убити в Еквадор само за този месец

Трима футболисти убити в Еквадор само за този месец

  • 20 сеп 2025 | 12:38
  • 1223
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

Трус! Спряха правата на куп български футболисти и треньори, глобите са сурови

  • 20 сеп 2025 | 16:09
  • 28702
  • 16
Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 23019
  • 25
Втора лига на живо: Джек наказа рано "гробарите"

Втора лига на живо: Джек наказа рано "гробарите"

  • 20 сеп 2025 | 17:15
  • 10061
  • 4
Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

Ливърпул пак имаше проблеми след 2:0, но нямаше нужда от късни голове, за да сломи Евертън за победа №5

  • 20 сеп 2025 | 16:22
  • 18470
  • 103
Добруджа 0:0 Локомотив (София), отмениха гол на домакините

Добруджа 0:0 Локомотив (София), отмениха гол на домакините

  • 20 сеп 2025 | 16:59
  • 2226
  • 2