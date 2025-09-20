Популярни
»
  Sportal.bg
  Тенис
  Швьонтек е на финал в Сеул

Швьонтек е на финал в Сеул

  • 20 сеп 2025 | 15:13
  • 160
  • 0
Швьонтек е на финал в Сеул

Ига Швьонтек се класира за финала на турнира по тенис WTA 500 в Сеул (Република Корея) с награден фонд над 1 милион долара след две бързи победи над Барбора Крейчикова на четвъртфиналите и Мая Джойнт на полуфиналите, за да си осигури сблъсък за титлата с Екатерина Александрова.

Швьонтек започна деня, като разгроми двукратната шампионка от Големия шлем на сингъл Барбора Крейчикова с 6:0, 6:3 в четвъртфинал, пренасрочен от петък поради упорития дъжд. 24-годишната тенисистка се завърна малко след това на корта, за да победи Джойнт с 6:0, 6:2.

Австралийската тийнейджърка Джойнт, която по-рано победи Клара Таусон с 6:0, 6:3, не успя да вземе гейм срещу пределно концентрираната Швьонтек в първия сет на Централния корт, който приключи само за 25 минути. Първата поставена имаше кратки колебания във втория сет, давайки на Джойнт възможност за брейк, но бързо се възстанови и поведе с 3:1, за да приключи мача с 6:2.

Швьонтек ще се бори за третия си трофей за сезона при дебютното си участие в южнокорейската столица на финала срещу Екатерина Александрова, която в другия полуфинал надигра чехкинята Катержина Синякова с 6:4, 6:2.

Чехкинята Синякова по-рано достигна полуфиналите с победа с 6:1, 7:5 над Сузан Ламенс, а втората поставена рускиня Александрова се класира след победа с 6:2, 6:3 над Ела Зайдел в други четвъртфинални мачове, отложени поради дъжд.

Снимки: Imago

