Победи Копривленски за титлата в GLORY, а сега иска да покори UFC

Тиджани Безтати имаше още много какво да даде на кикбокса – но вместо това ще го даде на ММА.

За разлика от много други елитни страйкъри от миналото, Безтати натиска бутона за рестарт в ранния си професионален разцвет, пише MMA Junkie. Настоящият шампион на GLORY в лека категория обяви, че се отказва от кикбокса и ще направи дебюта си в професионалното ММА на 2 ноември в Levels Fight League. Засега няма потвърден противник, тъй като двама вече са се оттеглили, преди мачовете да бъдат обявени.

Стоян Копривленски загуби в равностоен бой и здрава битка от Тижани Безтати

Sportal.bg припомня, че именно Безтати победи Стоян Копривленски за титлата в лека категория на GLORY на 8 октомври 2022-ра, а иначе двамата преди това са си поделили по една победа.

„Усетих, че има лимит в кикбокса“, каза наскоро Безтати пред MMA Junkie. „Бях шампион в най-голямата кикбокс организация в света – GLORY. Бях шесткратен шампион в леката категория. Минах в полусредна и победих бившия шампион. После получих шанс за мача с настоящия шампион. И двата пъти спечелих, но и двата пъти ми дадоха равен. Така е, но това не е причината да се преместя. Постигнах каквото исках в кикбокса. Сега е време да стана световна суперзвезда. Усещах, че кикбоксът ме държи малък.“

На 27 години Безтати заменя рекорд в кикбокса 27-5-2 за 0-0 в ММА – макар да не започва от нулата. Уменията му в стойка говорят сами за себе си. Но той има и опит в граплинга от 2019 г. насам, когато тренира в Ливърпул с Дарън Тил и бившия боец от PFL/Bellator Рафаел Учегбу.

През 2023 г. Безтати щеше да стане свободен агент. Тогава се появила мисълта за преминаване към бокс или ММА. Сега, след две поредни равенства в опита си да спечели титлата в полусредна категория в GLORY, Безтати реши, че е дошло време да разшири кръгозора си.

„Честно казано, светът на кикбокса е малък, въпреки че е световен спорт“, казва той. „Но ММА и боксът са много по-големи. Когато правя нещо, искам да стигна най-големите и най-немислимите неща. Усещам, че ММА расте. Това е огромен спорт в момента и ще става още по-голям. Чувствам, че това е правилният ход в правилния момент. Големите неща изискват време. Отделих си време. Уверих се, че съм готов. Сега е моментът за преход.“

Роден в Нидерландия от марокански баща и суринамска майка, Безтати се гордее с мултикултурния си произход. Дебютира в професионалния кикбокс на 18 години, след като сестра му го въвежда в спорта.

Безтати е последният от все по-нарастваща група кикбоксьори, които се прехвърлят в ММА. Но за разлика от Израел Адесаня и Алекс Перейра, Безтати е сравнително млад и в по-лека категория (ще се бие в полусредна). Той смята, че стилът и интелигентността му в клетката ще го направят сила веднага, но не бърза – отличието изисква време, подчертава той.

„Всичко, което правя, е премислен ход“, казва Безтати. „Този ход също е премислен. Както казах – на 27 съм. В разцвета на кариерата си съм. Стилът ми в кикбокса може лесно да се пренесе в ММА. Имам много високо бойно IQ. Мога да се адаптирам във всяка ситуация. Много кикбоксьори влизат в ММА с успех, което е добре за кикбокса, но в ММА борецът лесно ще те свали. Аз се движа много. Знам как да се предпазя от тези неща. Това е много важно.“

За Безтати бойните спортове не са хоби, а начин на живот. Какво по-голямо изпълнение от това да спечели титла в UFC? Или да изпрати позитивно послание, докато се изкачва на върха?

„Разбира се, когато правя нещо, искам да стигна най-голямото и най-високото. Най-голямото е UFC. Така че 100% имам това като крайна цел – да стана шампион и там. Когато подписах с LFL, настоях да съм активен. Искам хората да говорят за мен, да ме забелязват. В GLORY, честно казано, понеже фокусът им е върху тежките категории, имах малко мачове последните години – два, най-много три на година. Изкарвах добри пари, но виждам по-голямата картина. Тя е ММА.

В ММА има много големи организации, където можеш да печелиш пари и да станеш световна суперзвезда. Това искам. Искам да вдъхновявам хората. Да бъда човекът, който показва на другите, че въпреки трудностите и психическите проблеми могат да се справят. Аз също съм минал през много неща, които не бяха добри. Но съм тук. Преодолях ги. Искам да бъда нечия светлина.“