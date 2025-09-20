Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българският шампион е на полуфинал в EMF Шампионската лига

Българският шампион е на полуфинал в EMF Шампионската лига

  • 20 сеп 2025 | 10:31
  • 235
  • 0
Българският шампион е на полуфинал в EMF Шампионската лига

Българският тим Лайтс постигна страхотен успех, след като надигра с категоричното 3:0 световния шампион от Азербайджан – Зире. Това е вторият път в историята, когато България ще има представител на полуфинал в най-престижния европейски турнир по минифутбол – EMF Шампионската лига. Турнирът се провежда на базата на Българския футболен съюз в Бояна.

Героите на мача:

Любомир Генчев се превърна в големия герой, след като вкара два бързи гола в рамките на три минути – в 27-та и 30-та минута.

В самия край на двубоя Момчил Кузманов оформи класическото 3:0.

С тази победа Лайтс не просто елиминира един от фаворитите за титлата, а доказа, че българският минифутбол е сред най-силните в Европа.

В полуфинала българите ще се изправят срещу чешкия БКМК днес от 13:00 часа. Това обещава да бъде епична битка за място на финала.

Ивелин Кузманов е голмайстор на турнира до тук със 7 гола, Любомир Генчев е лидер по асистенции пак със 7. Лайтс е с най-много вкарани голове - 17.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

  • 20 сеп 2025 | 09:44
  • 2375
  • 1
Попето ще дебютира за Арда срещу Черно море

Попето ще дебютира за Арда срещу Черно море

  • 20 сеп 2025 | 09:30
  • 452
  • 0
ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

  • 20 сеп 2025 | 09:25
  • 7401
  • 12
Тунизийци се отказаха от Сангаре

Тунизийци се отказаха от Сангаре

  • 20 сеп 2025 | 09:17
  • 1790
  • 0
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 3823
  • 2
Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

  • 20 сеп 2025 | 07:15
  • 3887
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 180494
  • 324
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 3823
  • 2
Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

  • 20 сеп 2025 | 07:15
  • 3887
  • 3
ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

ЦСКА води преговори с румънска легенда за наследник на Керкез

  • 20 сеп 2025 | 09:25
  • 7401
  • 12
Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

  • 20 сеп 2025 | 09:44
  • 2375
  • 1
Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 23:12
  • 18113
  • 13