Българският шампион е на полуфинал в EMF Шампионската лига

Българският тим Лайтс постигна страхотен успех, след като надигра с категоричното 3:0 световния шампион от Азербайджан – Зире. Това е вторият път в историята, когато България ще има представител на полуфинал в най-престижния европейски турнир по минифутбол – EMF Шампионската лига. Турнирът се провежда на базата на Българския футболен съюз в Бояна.

Героите на мача:

Любомир Генчев се превърна в големия герой, след като вкара два бързи гола в рамките на три минути – в 27-та и 30-та минута.

В самия край на двубоя Момчил Кузманов оформи класическото 3:0.

С тази победа Лайтс не просто елиминира един от фаворитите за титлата, а доказа, че българският минифутбол е сред най-силните в Европа.

В полуфинала българите ще се изправят срещу чешкия БКМК днес от 13:00 часа. Това обещава да бъде епична битка за място на финала.

Ивелин Кузманов е голмайстор на турнира до тук със 7 гола, Любомир Генчев е лидер по асистенции пак със 7. Лайтс е с най-много вкарани голове - 17.