Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Базел
  3. Базел се спаси от огромен резил в Швейцария

Базел се спаси от огромен резил в Швейцария

  • 20 сеп 2025 | 02:18
  • 281
  • 0
Базел се спаси от огромен резил в Швейцария

Един от водещите клубове в Швейцария Базел бе близо до конфузно отпадане от турнира за Купата на страната, след като се наложи с дузпи над Етоал Каруж, който се състезава във второто ниво на швейцарския футбол.

Мачът се разви изключително драматично, след като Базел губеше до 93-ата минута, но успя да изравни. След това поведе в продълженията, но допусна изравняване 2 минути преди изтичане на игровото време. Последваха дузпи, където нервите на играчите на Базел бяха по-здрави.

В 40-ата минута Етоал Каруж поведе, след като Есиена Аванг отбеляза за 1:0.

След почивката тимът на Базел получи право да изпълни дузпа, но Джердан Шакири я пропусна. Те все пак стигнаха до изравняването дълбоко в добавеното време, когато се разписа Джереми Агбонифо.

В 101-ата минута бе осъществен и пълен обрат, но в 118-ата минута домакините домакините възстановиха паритета и пратиха двубоя в етап на изпълнение на дузпи.

До втората дузпа и двата тима бяха точни, но след това Етоал пропусна три поредни удара от бялата точка, докато Базел само е една и това се оказа ключово за успеха.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

  • 19 сеп 2025 | 21:53
  • 19867
  • 15
Тоти: Само римляните осъзнават важността и стойността на дербито между Рома и Лацио

Тоти: Само римляните осъзнават важността и стойността на дербито между Рома и Лацио

  • 19 сеп 2025 | 21:27
  • 1851
  • 0
Гасперини: Дано да се получи борбено римско дерби, но да е по-спокойно извън терена

Гасперини: Дано да се получи борбено римско дерби, но да е по-спокойно извън терена

  • 19 сеп 2025 | 21:21
  • 1752
  • 0
Рашфорд получи признание за страхотния си мач в ШЛ

Рашфорд получи признание за страхотния си мач в ШЛ

  • 19 сеп 2025 | 19:58
  • 5805
  • 1
Шлотербек се връща в състава на Борусия (Дортмунд) след продължително отсъствие

Шлотербек се връща в състава на Борусия (Дортмунд) след продължително отсъствие

  • 19 сеп 2025 | 19:47
  • 1384
  • 0
Капитанът на Наполи се извини за изгонването си срещу Манчестър Сити

Капитанът на Наполи се извини за изгонването си срещу Манчестър Сити

  • 19 сеп 2025 | 19:12
  • 2836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 156481
  • 291
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 30317
  • 77
Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 23:12
  • 6529
  • 4
Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

  • 19 сеп 2025 | 23:03
  • 4277
  • 8
Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

  • 19 сеп 2025 | 19:41
  • 31127
  • 16
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 61248
  • 187