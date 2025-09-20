Базел се спаси от огромен резил в Швейцария

Един от водещите клубове в Швейцария Базел бе близо до конфузно отпадане от турнира за Купата на страната, след като се наложи с дузпи над Етоал Каруж, който се състезава във второто ниво на швейцарския футбол.

Мачът се разви изключително драматично, след като Базел губеше до 93-ата минута, но успя да изравни. След това поведе в продълженията, но допусна изравняване 2 минути преди изтичане на игровото време. Последваха дузпи, където нервите на играчите на Базел бяха по-здрави.

В 40-ата минута Етоал Каруж поведе, след като Есиена Аванг отбеляза за 1:0.

След почивката тимът на Базел получи право да изпълни дузпа, но Джердан Шакири я пропусна. Те все пак стигнаха до изравняването дълбоко в добавеното време, когато се разписа Джереми Агбонифо.

В 101-ата минута бе осъществен и пълен обрат, но в 118-ата минута домакините домакините възстановиха паритета и пратиха двубоя в етап на изпълнение на дузпи.

До втората дузпа и двата тима бяха точни, но след това Етоал пропусна три поредни удара от бялата точка, докато Базел само е една и това се оказа ключово за успеха.

