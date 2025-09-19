Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Академик срази Шумен в битката за третото място на турнира Черноморски игри

Академик срази Шумен в битката за третото място на турнира Черноморски игри

  • 19 сеп 2025 | 18:23
  • 277
  • 0
Академик срази Шумен в битката за третото място на турнира Черноморски игри

Академик Бултекс 99 победи Шумен с 88:75 и спечели третото място на приятелския турнир по баскетбол Черноморски игри. За победителите Роджър Хемпфил и Петър Ралчев реaлизираха по 13 точки. За Шумен най-резултатни станаха Баръш Мустафа с 20 точки и Стефан Кръстаич с 14 точки.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Пред първата част играта бе сравнително равностойна. Академик Бултекс водеше в резултата, но допусна Шумен да изравни при 10:10. След това пловдивският тим отново поведе, но се стигна до ново равенство при 18:18. В края на периода играчите на Академик показаха по-добра и игра и взеха първата част с 23:18. След почти три минути игра през втората четвърт гостите успяха да поведат с 31:30. Символичните домакини отново поведоха малко след средата на периода при 37:35. На полувремето резултатът бе равен 47:47.

След почивката и равенство при 49:49 Шумен отново поведе в резултата. Играчите на Академик Бултекс 99 бързо си върнаха инициативата и отново поведоха. Пловдивският тим спечели третия период с 18:13 и преди последната част водеше с 5 точки – 65:60. През последната част Академик Бултекс 99 показа много по-добра игра и натрупа преднина от над 10 точки и заслужено спечели двубоя.

По-късно днес е срещата за първото място на турнира между отборите на Черно море Тича и Спартак Плевен.

Снимка: БК Академик Пловдив

Следвай ни:

Още от Баскетбол

16-годишен дебютира за мъжкия тим на Миньор 2015

16-годишен дебютира за мъжкия тим на Миньор 2015

  • 19 сеп 2025 | 16:45
  • 595
  • 0
Денислав Иванов: Тази титла носи не само спортна, но и дълбока емоционална стойност

Денислав Иванов: Тази титла носи не само спортна, но и дълбока емоционална стойност

  • 19 сеп 2025 | 14:18
  • 363
  • 0
Шампионките заминаха за Серес за участие в силен турнир

Шампионките заминаха за Серес за участие в силен турнир

  • 19 сеп 2025 | 13:54
  • 370
  • 0
Лука Дончич за потенциално завръщане в Реал Мадрид: Разбира се, те ме отгледаха

Лука Дончич за потенциално завръщане в Реал Мадрид: Разбира се, те ме отгледаха

  • 19 сеп 2025 | 13:41
  • 727
  • 1
Олимпиакос търси гард

Олимпиакос търси гард

  • 19 сеп 2025 | 12:15
  • 509
  • 0
Тежък удар за дебютант в Евролигата

Тежък удар за дебютант в Евролигата

  • 19 сеп 2025 | 11:36
  • 797
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 1:2 Спартак (Варна), греда за "соколите"

Монтана 1:2 Спартак (Варна), греда за "соколите"

  • 19 сеп 2025 | 17:45
  • 8992
  • 3
11-те на Левски и Лудогорец

11-те на Левски и Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 19:04
  • 1949
  • 0
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 42046
  • 139
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 4367
  • 2
Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

Ноа Лайлс се нареди до легендарния Юсейн Болт с 4 световни титли на 200 метра

  • 19 сеп 2025 | 16:18
  • 3909
  • 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 12832
  • 16