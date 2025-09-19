Лиа Каратанчева триумфира с титлата на двойки на ITF турнира в Пазарджик

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева спечели титлата на двойки на турнира от ITF на клей за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставените №1 в схемата Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), победиха на финала вторите в схемата Яра Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия). Срещата продължи 76 минути.

Българката и гъркинята направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част те преодоляха пасив от 1:3, а след 5:5 направиха решаващ пробив в 11-ия гейм и при свой сервис затвориха двубоя с втория си мачбол.

Така Лиа Каратанчева завоюва шеста титла на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) в кариерата си, като три от тях са от тази година след тези в Анталия (Турция) и в Калви (Франция).

Наградите на победителите връчиха Николай Стойчев – турнирен директор и Таня Колчакова – зам. кмет на град Пазарджик.

По-рано днес Елизара Янева и Лидия Енчева се класираха за полуфиналите на сингъл.

18-годишната Янева победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:1 втората в схемата и №264 в световната ранглиста за жени Анастасия Соболева (Украйна). Българката изостана с 0:2 в началото на мача, но спечели 12 от следващите 14 гейма.

В изцяло български полуфинал Янева ще играе срещу Лидия Енчева, която победи на четвъртфиналите с 2:6, 7:6(3), 6:0 №388 в световната ранглиста Джорджия Крачун (Румъния). Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" показа страхотен характер и успя да обърне резултата от 2:5 във втория сет.

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.

Надпреварата се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Министерство на туризма, Община Пазарджик, Генезис Трейдинг, Goto Diamonds, Изворна вода Бачково, Рьофикс и фитнес Олимп.