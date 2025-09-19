Миньор 2015

Младият талант на Миньор 2015 (Перник) Божидар Кирилов ще направи дебют в мъжкия отбор за предстоящия сезон от Sesame Национална баскетболна лига за мъже, информираха от клуба в социалните мрежи.

Кирилов е роден в Перник през 2009 година и е висок 197 сантиметра.

Въпреки възрастта си (16 години), баскетболистът вече може да се похвали с три шампионски титли на България и Купа на страната в своята възрастова група.

На финалите на държавното първенство до 16 години, проведени в София, Божидар Кирилов се отличи със средни показатели от 9.2 точки и 3.6 борби, напомниха от Миньор 2015.

