Кенийска спринтьорка за ужаса от първия си DSD тест като тийнейджърка: Трябваше да се съблека

Максимила Имали разкри, че е била принудена да се съблече по време на първия си DSD тест като тийнейджърка, споделяйки, че травмиращото преживяване е разстроило майка ѝ до такава степен, че е допринесло за нейното заболяване и последвала смърт.

Кенийската спринтьорка Максимила Имали разказа за първия си ужасяващ сблъсък като спортист с проблемите, свързани с разликите в половото развитие (DSD).

Спортистите с DSD са юридически жени, но имат вътрешни тестиси и нива на тестостерон в мъжкия диапазон. Световната атлетика отдавна се застъпва за справедливост в спорта, като разработва различни методи за постигане на тази цел.

Точно преди Световното първенство по лека атлетика в Токио ръководният орган обяви, че ще проведе еднократен тест за гена SRY на всички състезателки в женската категория. Целта на тази мярка е да се потвърди биологичният пол.

Преди това обаче бяха направени редица промени, жертва на които стана и изгряващата кенийска спринтьорка Максимила Имали.

В интервю за Sporty FM Имали разкри, че е израснала, идентифицирайки се като жена, и майка ѝ я е отгледала като такава. Превръщането ѝ в спортист обаче разклаща донякъде убежденията ѝ, след като правилата на Световната атлетика я подлагат на серия от тестове.

"Интерсексуалните хора просто са родени така, не е като някой да е пораснал и да е решил да промени външния си вид. Аз съм родена жена и не може просто някой да дойде отнякъде и да решава вместо мен“, разкри Имали.

"В момента не можете да ме убедите, че когато стъпя на пистата, ще спечеля състезание... Не съм тренирала; всичко е въпрос на тренировки. Някои жени имат висок тестостерон и дори имат деца.“

Максимила Имали се върна към 2014 г., когато тъкмо е започнала да си създава име в гимназията.

Имали разкри, че е била повикана от служители на Атлетическата федерация на Кения, които я информирали, че трябва да се подложи на задължителен тест, за да се определи дали е биологично жена.

Имали посочи, че по онова време е била твърде млада и не е разбирала какво означава това. С наивността си тя се съблякла пред мъжа, който я преглеждал, и той огледал всяка част от тялото ѝ.

"Тези тестове влияят много зле на човек, освен ако нямаш много силна психика. Спомням си, че през 2014 г. бях повикана от нашата федерация и когато ме извикаха, ме подложиха на тези тестове, защото бяха получили информация от Световната атлетика, че трябва да бъда тествана“, добави Имали.

"Чувствах се много зле, но тогава бях дете, бях в десети клас, така че се съгласих да направя тестовете. Беше много трудно; трябваше да си сваля дрехите, те провериха всичко, и беше мъж. Беше много лошо за мен, опитах се да обясня на майка ми и това се отрази на майка ми до самата ѝ смърт.“

Следвай ни:

Снимки: Imago