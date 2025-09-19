Перейра подписа нов договор с Уулвс въпреки ужасяващия старт на сезона

Уулвърхамптън продължи договора на мениджъра Витор Перейра, потвърдиха от клуба от Висшата английска лига. Новият контракт на 57-годишния португалец е до края на сезон 2028-2029.

През миналия декември Перейра замени Гари О'Нийл, като първоначално подписа с "вълците" за 18 месеца.

Клубът от Западен Мидландс завърши на 16-о място в крайното класиране и се спаси от изпадане във втора дивизия. Сега Уулвърхамптън допусна четири поредни поражения на старта на новия сезон и е твърдо на последното място.

"Сега е време за стабилност. Витор има нужда от време, за да работи със състава, както и да изгради връзки между футболистите в отбора. Ние ще направим всичко, за да го подкрепим, след като той оказа положително влияние върху тима", коментира президентът на клуба Джеф Шай.

