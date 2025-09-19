Световна шампионка в кану-каяка става университетски преподавател

Световната и европейска шампионка по кану-каяк Станилия Стаменова става университетски преподавател. Тя вече е част от екипа на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ "Св. Климент Охридски" и ще води упражнения по „Методика на преподаване на плуване и лека атлетика“ към катедра „Начална училищна педагогика“.

Новината съобщи деканът на факултета проф. Милен Замфиров, който приветства Станилия Стаменова.

"Още един шампион се присъединява към силния екип на ФНОИ. Радвам се да приветствам в нашия Факултет новия асистент Станилия Стаменова - световна и европейска шампионка по кану-каяк, а също и състезателка по лека атлетика. Станилия има магистърска степен по „Спорт за високи постижения“, а сега е и мой докторант във ФНОИ", написа проф. Замфиров във Фейсбук.