T1 се класира на Worlds след победа срещу Dplus

  • 18 сеп 2025 | 18:07
T1 се класира на Worlds след победа срещу Dplus

За пета поредна година най-успешната организация в историята на League of Legends T1, си осигури участие на Световното първенство - Worlds. Освен това успехът срещу Dplus KIA не само затвърди мястото им на турнира, но и означава, че DK няма да участват на Worlds за пръв път, откакто се присъединиха към LCK през 2019 г.

Следващото изпитание за T1 ще бъде срещу Gen.G, като двата отбора ще се борят за последната квота за Корея на Световното първенство в Китай. Победителят ще стане четвърти представител на LCK, а загубилият ще трябва да продължи битката в долната част на схемата.

