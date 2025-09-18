Ясни са потенциалните съперници на България до 1/4-финалите на световното първенство

С три победи от три мача националният ни отбор завърши категорично на първото място в група Е на Мондиала във Филипините (България – Германия 3:0; България – Словения 3:2; България – Чили 3:0).

На осминафиналите „лъвовете“ ще се изправят срещу отбора на Португалия, който се класира на второ място в група D. Това стана възможно благодарение на двете победи на „мореплавателите“ (3:0 срещу Куба и 3:2 срещу Колумбия), както и на успеха на САЩ с 3:1 срещу кубинците. Двубоят ще се изиграе на 22 септември.

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Ако България отстрани Португалия, на ¼-финал съперник ще бъде победителят от осминафиналната двойка между САЩ и Словения/Германия. Словения завърши на втора позиция в нашата група, а американците постигнаха три победи в три мача срещу Колумбия, Португалия и Куба.

Ето кога ще сe играе 1/8-финалът България – Португалия

Четвъртфиналните битки са насрочени за 25 септември.