ММА боец стъпил в битка, след като е бил блъснат кола

Джаред Гордън разкри защо не се е оттеглил от последната си битка в UFC, въпреки че е бил блъснат от автомобил ден преди кантара.

Миналия уикенд Гордън се изправи срещу Рафа Гарсия в основния мач на Noche UFC, където беше нокаутиран в третия рунд. Още преди спирането на мача Гордън не изглеждаше в обичайната си форма, а след битката стана ясно, че след кантара е бил блъснат от кола, което е довело до разтежение на медиалната колатерална връзка. Това беше шокираща новина, която Гордън се е надявал да запази в тайна.

„Отивайки към кантарa пред медиите, си мислех: „По дяволите, брат. Аз куцам.“ Наистина куцах“, разказа Гордън пред Full Send MMA. „Не мога да изляза на сцената, куцайки. Така че трябваше просто да стисна зъби и да се преструвам, че не съм контузен.“

„Не исках те да се намесват и да ми казват, че не трябва да се бия. Нямах намерение да казвам нищо, защото тогава щеше да изглежда, че си търся извинения, но Белал го написа в Туитър и какво можех да направя?“, добави той.

Разбира се, след като новината се разпространи, феновете веднага започнаха да се питат защо Гордън се е състезавал контузен. Старата поговорка гласи, че никой боец не влиза в битка напълно здрав, но да те блъсне кола 24 часа е нечувано. Въпреки това, след победата си с нокаут над Тиаго Мойзес по-рано тази година, Гордън е имал сериозен стимул да остане в картата.

„Като боец влизах в мача с добра инерция“, обясни Гордън. „Току-що бях подписал нов договор, имах победа с нокаут над страхотен боец. Предстоеше ми участие в UFC Noche, биех се в основната карта срещу корав опонент, Рафа Гарсия, и чувствах, че съм по-добър от него. Това беше страхотна възможност. Не можех да я пропусна. Не исках да разочаровам UFC, не исках да разочаровам феновете. 30 души ми пишеха. Баща ми, брат ми, всичките ми близки приятели. Не беше заради парите.“

„Имам доходи и извън битките. Не ми се налага да се бия. Като гледам коментарите, хората пишат: „О, тези разорени бойци, не трябва да...“ – предимно залагащи, които губят пари от залози. Получавам лични съобщения: „Трябва да казваш на хората, когато си контузен, за да не залагаме на теб.“ По дяволите, мислите ли, че ми пука за вас и вашите залози, дегенерати и нещастници?"

Имало е и друга причина: надеждността. Получаването на престижна позиция в толкова значима бойна карта като Noche UFC не се случва често и Гордън е искал да е сигурен, че UFC няма да се разочарова.

„Има толкова много причини, поради които не бих се оттеглил от битка“, каза Гордън. „От UFC щяха да кажат: „В деня на кантара ли ще се оттеглиш?“ Едно е, ако беше два месеца по-рано: „О, блъсна ме кола, контузих си коляното, трябва да се оттегля.“ Разбираемо е. Имат време да намерят заместник. Но да минеш кантара и след това да кажеш: „Хей, оттеглям се.“ Просто изглежда зле. И не знам, може да те оставят на скамейката или да те сметнат за ненадежден.“

„„В деня на кантара се оттегляш? Защо? Поставихме те в основната карта, на голямо събитие, под светлините на прожекторите, а ти се отказваш? Добре, значи не може да се разчита на теб.““

Разбира се, да бъдеш блъснат от кола ден преди битка изглежда като извънредно обстоятелство, но Гордън не е бил готов да рискува.

„Не знам и дори не исках да проверявам“, каза Гордън. „Не исках да разбирам дали щяха да проявят снизхождение, или не. А и исках да се бия. Имах толкова добър тренировъчен лагер и се чувствах толкова добре, че си казах: „Мога да го направя.““

За съжаление, той не успя и загубата му от Гарсия влоши статистиката му в UFC до 9 победи, 7 загуби и 1 несъстоял се мач.