Диего Лопес нокаутира Жан Силва с лакът

Диего Лопес влезе в главния мач на Noche UFC като аутсайдер, но си тръгна с вдигната ръка, след като нокаутира във втория рунд над друг основен претендент в категория перо Жан Силва.

Битката беше изключително динамична, като Лопес почти стигна до победа още в първия рунд, но след това трябваше да устои на мощна атака от страна на Силва във втория. Точно когато изглеждаше, че Силва набира инерция, Лопес нанесе лакът със завъртане и бразилецът се срина с лице към пода.

BARKED UP THE WRONG TREE TONIGHT 🤫@DiegoLopesMMA gets the MASSIVE finish in the main event!



[ #NocheUFC | LIVE on the @ESPN app ] pic.twitter.com/KMXYnCvuwH — UFC (@ufc) September 14, 2025

Силва се опита да оцелее, но Лопес беше безмилостен с ударите си и реферът Майк Белтран нямаше друг избор, освен да спре мача, за да предотврати по-сериозни щети. Разяреният Силва не беше доволен от спирането, но очевидно поемаше много удари точно преди краят на срещата да бъде обявен в 4:48 минута на втория рунд.

😳 Jean Silva reprend ses esprits et embrouille Diego Lopes !#UFCNoche #RMCMMA pic.twitter.com/ccOXTz5kN0 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 14, 2025

„Казах ви, че в събота вечер ще ви покажа, че има нива“, заяви Лопес след последната си победа. „Аз съм на високо ниво. Доказах го тази вечер. Опитвах го зад кулисите. Подготвях се за това. Знаех, че това е точният момент, в който трябва да го направя.“

Въпреки че може да няма много налични опции, Лопес изглежда готов да се изправи срещу всеки, когото UFC му предложи, в стремежа си към нов шанс за титлата в бъдеще.

„Готов съм за следващия противник“, каза Лопес. „Ако UFC смятат, че ми трябва още един мач, ще приема още един мач. Дайте ми следващия.“

Ето как завършиха останалите битки от главната карта:

Дейвид Мартинес победи Роб Фонт с единодушно съдийско решение

Рафа Гарсия победи Джаред Гордън с ТКО, Рунд 3

Келвин Гастелъм победи Дъстил Столцфус с единодушно съдийско решение

Александър Ернанес победи Диего Ферейра с ТКО, Рунд 2

Сантиаго Луна победи Кунг Ли с КО, Рунд 1