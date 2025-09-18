Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Поражение за Кубатов във втората му среща на Световното

Поражение за Кубатов във втората му среща на Световното

  • 18 сеп 2025 | 16:28
  • 252
  • 0
Поражение за Кубатов във втората му среща на Световното

Стоян Кубатов записа една победа и допусна загуба на осминафиналите на категория до 77 кг на Световното първенство по борба в Загреб. Така българският национал отпадна от турнира в първия ден на класическия стил.

Кубатов започна в квалификациите и на старта надви с 4:1 френския национал Тигран Галустян, след което обаче загуби с 0:8 срещу бронзовия медалист от европейското първенство тази пролет Ахмет Йълмаз. На осминафиналите турчинът отстъпи с 0:10 на носителя на последните четири континентални титли в категорията Малхас Амоян от Армения и така Кубатов отпадна.

През пролетта именно Амоян надви с 5:1 на полуфиналите на 77 кг друг български национал - Айк Мнацаканян. През юни Кубатов стана държавен шампион в категорията.

По-късно днес българските национали имат два финала - на Юлияна Янева за златен медал на 68 кг жени и на Биляна Дудова за бронзово отличие на 62 кг. Утре в Хърватия ще стартира Дейвид Димитров на 72 кг класически стил, като негов съперник е сребърният медалист на 67 кг от последните две Олимпиади Парвиз Насибов (Украйна).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Kубатов откри с победа българското участие при класиците в Загреб

Kубатов откри с победа българското участие при класиците в Загреб

  • 18 сеп 2025 | 13:55
  • 550
  • 0
Националите ни по бокс при младежите ще направят подготовка в Турция

Националите ни по бокс при младежите ще направят подготовка в Турция

  • 18 сеп 2025 | 13:42
  • 626
  • 0
Дудова влиза в битка за медал от Световното

Дудова влиза в битка за медал от Световното

  • 18 сеп 2025 | 13:12
  • 510
  • 0
Джейк Пол срещу Танк Дейвис ще се проведе в Маями

Джейк Пол срещу Танк Дейвис ще се проведе в Маями

  • 18 сеп 2025 | 13:08
  • 331
  • 0
Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

  • 18 сеп 2025 | 12:35
  • 802
  • 0
Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

  • 18 сеп 2025 | 12:29
  • 843
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16872
  • 22
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

  • 18 сеп 2025 | 16:25
  • 8809
  • 5
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7197
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 406616
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6680
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 10746
  • 1