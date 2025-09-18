Срокът за регистрация за участие на международния крос "Скалите" продължава до 28 септември

До 28 септември продължава срокът за регистрация за участие в третото издание на международния крос "Скалите" по улиците на Белоградчик, напомнят организаторите.

Надпреварата, която предстои на 5 октомври (неделя) има и официален сайт – www.crosskalite.com, където е публикувана наредбата за състезанието, а чрез сайта става и официалното записване, което ще продължи още 10 дни.

Предвидено е да има участници във всички възрасти – от най-малките до ветерани. За втори път състезанието е част от официалния календар на Българската федерация по лека атлетика. Настилката ще е асфалт, а трасето ще е с много малка денивелация, като изкачването е не повече от 300 метра. За състезанието няма такса участие.

Ще има надпревари при подрастващите до 14, до 16 и до 18 години. В двете възрасти при малките ще се бяга 1600 метра. Призьорите ще получат медали, а първите 6 в крайното класиране ще вземат и спортна екипировка. За състезателите до 18-годишна възраст и в двата пола е предвидена парична награда.

Шоуто на крос "Скалите" се очаква отново да бъде при ветераните, като жените ще са над 45 години, а мъжете над 50. Силният пол обаче ще бъде разпределен в три категории – до 80 кг, до 100 кг и над 100 кг.