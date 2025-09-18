Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Срокът за регистрация за участие на международния крос "Скалите" продължава до 28 септември

Срокът за регистрация за участие на международния крос "Скалите" продължава до 28 септември

  • 18 сеп 2025 | 15:44
  • 314
  • 0
Срокът за регистрация за участие на международния крос "Скалите" продължава до 28 септември

До 28 септември продължава срокът за регистрация за участие в третото издание на международния крос "Скалите" по улиците на Белоградчик, напомнят организаторите.

Надпреварата, която предстои на 5 октомври (неделя) има и официален сайт – www.crosskalite.com, където е публикувана наредбата за състезанието, а чрез сайта става и официалното записване, което ще продължи още 10 дни.

Предвидено е да има участници във всички възрасти – от най-малките до ветерани. За втори път състезанието е част от официалния календар на Българската федерация по лека атлетика. Настилката ще е асфалт, а трасето ще е с много малка денивелация, като изкачването е не повече от 300 метра. За състезанието няма такса участие.

Ще има надпревари при подрастващите до 14, до 16 и до 18 години. В двете възрасти при малките ще се бяга 1600 метра. Призьорите ще получат медали, а първите 6 в крайното класиране ще вземат и спортна екипировка. За състезателите до 18-годишна възраст и в двата пола е предвидена парична награда.

Шоуто на крос "Скалите" се очаква отново да бъде при ветераните, като жените ще са над 45 години, а мъжете над 50. Силният пол обаче ще бъде разпределен в три категории – до 80 кг, до 100 кг и над 100 кг.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Ноа Лайлс “показа зъби” преди финала на 200 метра с резултат №1 в света за сезона

Ноа Лайлс “показа зъби” преди финала на 200 метра с резултат №1 в света за сезона

  • 18 сеп 2025 | 15:27
  • 1009
  • 0
Уолкът стъпи на световния връх в копието 13 години след олимпийската си титла

Уолкът стъпи на световния връх в копието 13 години след олимпийската си титла

  • 18 сеп 2025 | 14:54
  • 993
  • 0
Джеремая Азу с предупреждение заради нарушаване на строгите правила за облекло на Световното в Токио

Джеремая Азу с предупреждение заради нарушаване на строгите правила за облекло на Световното в Токио

  • 18 сеп 2025 | 13:37
  • 1220
  • 0
Никлас Каул е оптимистично настроен за завръщането си в Токио за участие на Световното

Никлас Каул е оптимистично настроен за завръщането си в Токио за участие на Световното

  • 18 сеп 2025 | 12:43
  • 399
  • 0
Контузия в прасеца попречи на Кър да защити световната си титла

Контузия в прасеца попречи на Кър да защити световната си титла

  • 18 сеп 2025 | 12:21
  • 459
  • 0
Исак Надер: Не можех да рискувам да загубя световната титла

Исак Надер: Не можех да рискувам да загубя световната титла

  • 18 сеп 2025 | 11:30
  • 560
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16736
  • 22
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

  • 18 сеп 2025 | 16:25
  • 8511
  • 5
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7114
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 406610
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6632
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 10722
  • 1