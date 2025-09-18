Kубатов откри с победа българското участие при класиците в Загреб

Стоян Кубатов откри българското участие при класиците на световното първенство в Загреб, Хърватия. Той надделя с 4:1 точки над Тигран Галустян, състезаващ се за Франция, в категория до 77 кг.

В петък излиза Дейвид Димитров (72) срещу Парвиз Насибов (Украйна), двукратен олимпийски вицешампион от Париж 2024 и от Токио 2020. В събота стартират Николай Вичев (63) срещу Олександър Хрушин (Украйна), европейски вицешампион, както и Даниел Александров (87) срещу Едуардо Вендано (Венецуела), четирикратен вицешампион от панамериканското първенство