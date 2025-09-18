Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дудова влиза в битка за медал от Световното

Дудова влиза в битка за медал от Световното

  • 18 сеп 2025 | 13:12
  • 294
  • 0
Дудова влиза в битка за медал от Световното

Биляна Дудова ще спори за бронза на световното в Загреб, Хърватия след като постигна втори успех в репешажите. Световната и 4-кратна европейска шампиона стартира с успех срещу италианката Аурора Кампаня (Италия), която е европейска вицешампионка от 2019-а, с 3:0 при 62-килограмовите.

А след това преодоля и с 9:0  и индийката Маниша, пета на световното през 2025-а.За отличието тази вечер Дудова ще излезе срещу рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW. Тя е втора на рейтинговия турнир в Загреб тази година и европейска вицешампионка до 23 г.

Тази вечер Юлияна Янева ще спори за титлата при 68-килограмовите.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Славчо Червенков чества 70-годишнина днес

Славчо Червенков чества 70-годишнина днес

  • 18 сеп 2025 | 09:24
  • 503
  • 0
Първи медал за България от Световното по борба

Първи медал за България от Световното по борба

  • 17 сеп 2025 | 18:50
  • 25235
  • 3
Янева е на полуфинал, а Дудова чака репешаж на Световното

Янева е на полуфинал, а Дудова чака репешаж на Световното

  • 17 сеп 2025 | 16:11
  • 791
  • 0
България ще домакинства на Световно по кикбокс за кадети

България ще домакинства на Световно по кикбокс за кадети

  • 17 сеп 2025 | 16:09
  • 557
  • 0
Ето колко души са гледали Канело - Крауфорд по Netflix

Ето колко души са гледали Канело - Крауфорд по Netflix

  • 17 сеп 2025 | 11:29
  • 1673
  • 1
Иран отново са на върха на свободната борба

Иран отново са на върха на свободната борба

  • 17 сеп 2025 | 10:59
  • 999
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405061
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 13961
  • 37
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 7819
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 9361
  • 16
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 47884
  • 45
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 3543
  • 1