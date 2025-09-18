Дудова влиза в битка за медал от Световното

Биляна Дудова ще спори за бронза на световното в Загреб, Хърватия след като постигна втори успех в репешажите. Световната и 4-кратна европейска шампиона стартира с успех срещу италианката Аурора Кампаня (Италия), която е европейска вицешампионка от 2019-а, с 3:0 при 62-килограмовите.

А след това преодоля и с 9:0 и индийката Маниша, пета на световното през 2025-а.За отличието тази вечер Дудова ще излезе срещу рускинята Амина Танделова, състезаваща се под флага на UWW. Тя е втора на рейтинговия турнир в Загреб тази година и европейска вицешампионка до 23 г.

Тази вечер Юлияна Янева ще спори за титлата при 68-килограмовите.