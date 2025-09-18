Словесна престрелка в НБА! Трей Йънг отговори на провокатора Пат Бевърли с триминутно видео

Гардовете Патрик Бевърли и Трей Йънг влязоха в словесна престрелка помежду си. Всичко започна от коментари на един от големите провокатори в НБА Пат Бевърли в подкаста му Pat Bev Pod по адрес на Йънг. Според Бевърли Йънг не се е доказал като победител и не е играл достатъчно пъти в плейофите. В допълнение към това някои бивши играчи на Атланта Хоукс, както твърди Бевърли, поставят под съмнение лидерските качества и отношението към играта на Йънг.

Trae Young went off on Pat Bev, asking how he played with stars like LeBron, Giannis, Ant, Kawhi, and Harden, yet only made one Conference Finals



“I win play-in games on the road and I'm ready to get to the playoffs. You win play-in games at home and you standing on the scores… pic.twitter.com/9YnDHg0DQ9 — NBACentral (@TheDunkCentral) September 18, 2025

“Не мисля, че той е спечелил достатъчно даже, за да говори с мен. Аз съм бил 9 пъти в плейофите. Не съм пропуснал нито веднъж плейофи в първите ми седем години в НБА”, са думите на Бевърли по адрес на звездата на “Ястребите”.

Трей Йънг обаче не остана длъжен на 37-годишния ветеран, който е свободен агент в момента. Плеймейкърът на Атланта коментира кариерата на Бевърли в специално, продължаващо малко над три минути, видео обръщение към колегата си.

Йънг посочи, че Бевърли е играл с редица суперзвезди през годините, но има само един финал на Конференция. Гардът на Атланта се присмя на Бевърли, като заяви, че колегата му е празнувал победа в плей-ин турнира така, сякаш е спечелил шампионската титла.

“Знам, че са ти лепнали етикета на добър и класен защитник, но когато сме били заедно на терена, никога не съм се страхувал от теб. Никога не съм се страхувал от Пати Бев, обещавам ти”, обърна се към ветерана Йънг, а в края на видеото призова Бевърли да показва по-голямо уважение към играчите, които са били участници в Мача на звездите. Самият Трей Йънг е бил 4 пъти досега в кариерата си такъв.

