  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА и правителството на Великобритания обединяват усилия за популяризирането на баскетбола в Англия

НБА и правителството на Великобритания обединяват усилия за популяризирането на баскетбола в Англия

  • 18 сеп 2025 | 11:03
  • 273
  • 0
НБА и правителството на Великобритания обединяват усилия за популяризирането на баскетбола в Англия

НБА и правителството на Великобритания обединяват усилия за популяризирането на баскетбола в Англия чрез инвестиция от 10 милиона паунда преди евентуалното стартиране на лига, свързана с НБА, в Европа, пише агенция АП.

Средствата ще бъдат използвани за изграждане на терени и осигуряване на повече възможности за игра за жени, момичета, хора с увреждания и такива от етнически малцинства, съобщиха още от местните власти и НБА.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Информацията идва ден след като комисарят на НБА Адам Силвър заяви, че нова баскетболна лига, базирана в Европа – която НБА и Международната федерация (ФИБА) се надяват да стартират съвместно – може да започне през 2027-а или 2028 година.

Също така НБА ще организира поне шест мача от редовния сезон в Европа през следващите три години, започвайки с две срещи между Мемфис Гризлис и Орландо Меджик през този сезон - в Берлин на 15 януари, след това в Лондон на 18 януари. Един двубой ще се играе в Манчестър (Англия) през сезон 2026/2027.

В съобщението на правителството се казва, че двете страни са "ангажирани да проучат допълнителни мачове в бъдеще".

Баскетболът е вторият най-популярен отборен спорт за младите хора в Англия, смятат от местното правителство и добавят, че феновете на НБА сред възрастните хора в Обединеното кралство са нараснали с 24% през последните три години.

"Баскетболът процъфтява във Великобритания – и тази инвестиция ще помогне да се издигне на следващото ниво, отваряйки играта за хиляди повече хора в цялата страна", каза премиерът Киър Стармър.

Снимки: Imago

