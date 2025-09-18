Популярни
  Димитър Кисимов е на 1/8-финал на Европейското до 18 г. в Австрия

Димитър Кисимов е на 1/8-финал на Европейското до 18 г. в Австрия

  • 18 сеп 2025 | 08:39
  • 247
  • 0
Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на Европейското лично първенство до 18 г. в Австрия.

Поставеният под №13 на сингъл при юношите Кисимов победи с 6:2, 6:4 Ян Псота (Чехия). Това е втора поредна победа Димитър на турнира без да загуби сет. На осминафиналите Кисимов ще играе срещу №3 в схемата Нийлс МакДоналд (Германия), който е настоящ шампион за юноши от „Ролан Гарос".

По-рано днес Росица Денчева и Елизара Янева се класираха за осминафиналите на сингъл при девойките. Двете българки продължават на турнира без нито един загубен сет.

Поставената под №6 Денчева победи убедително във втория кръг с 6:2, 6:0 Ива Ковачевич (Сърбия), а за място на четвъртфиналите ще играе срещу №11 Линеа Байралиу (Швеция).

Седмата в схемата Константинова се наложи със 7:5, 6:3 над Мария Лаува (Латвия), а в третия кръг ще играе срещу №12 Руби Куулинг (Великобритания).

В турнира на двойки при девойките Денчева и Константинова отстъпиха с 4:6, 3:6 от Аделина Лачинова и Мария Лаува от Латвия.

В турнира на двойки при юношите Димитър Кисимов и Мартин Павлов ще играят утре във втория кръг срещу вторите поставени румънци Стефан Хайта и Яник Александреску.

Треньор на юношите на първенството е Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.

