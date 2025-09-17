Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Поредно признание за Светислав Пешич

Поредно признание за Светислав Пешич

  • 17 сеп 2025 | 20:30
  • 319
  • 0
Поредно признание за Светислав Пешич

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Сърбия Светислав Пешич стана член на Залата на славата, която Испанската баскетболна федерация основа в сътрудничество с престижното издание AS през 2019 г.

Пешич е единственият треньор, който е част от клас 2025 r ще бъде "коронясан" на 16 октомври в Леида. Сред играчите, получили престижното признание, са Руди Фернандес, Жорди Вилякампа, Луси Паскуа и Ана Белен Алваро, както и Джо Арлаускас. Освен тях, в списъка са и съдията Сантяго Фернандес и два клуба: Хувентуд и Естудиантес.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Съобщението за това беше публикувано на сайта на авторитетното издание AS:

"Светислав Пешич е един от великаните на европейските треньорски скамейки. В Испания той е водил Жирона, с който печели Купата на ФИБА Радивой Корач през 1995 г., Валенсия, а особено силен отпечатък оставя в Барселона, с който печели две титли на Испания, три купи и първата Евролига в историята на клуба – през 2003 г.".

"Поздравявам Светислав Пешич за изключителното признание – приемането му в Залата на славата на испанския баскетбол. Тази новина не е изненада за всички нас, които знаем какво означава Пешич за европейския и световния баскетбол. Неговият принос към испанския баскетбол е огромен – не само чрез трофеите, които е печелил, но и чрез професионализма, знанието и авторитета, които е предал на поколения играчи и треньори. За съжаление, често нашите хора са много по-ценени в чужбина, отколкото в Сърбия, но вярвам, че и тук знаят, че Пешич е върховен треньор и лидер", коментира новината президентът на Цървена звезда Небойша Чович.

Тазгодишната церемония е насрочена по-късно от предишните, но отново ще се проведе голямо тържество на 16 октомври в Леида, град, който се присъединява към проекта, чийто домакин досега бе Севиля.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс с ласкави думи за Лука Дончич

ЛеБрон Джеймс с ласкави думи за Лука Дончич

  • 17 сеп 2025 | 15:57
  • 998
  • 0
Съотборник на Везенков аут за 15-20 дни

Съотборник на Везенков аут за 15-20 дни

  • 17 сеп 2025 | 15:01
  • 580
  • 0
Джеди Осман под въпрос за старта на Евролигата

Джеди Осман под въпрос за старта на Евролигата

  • 17 сеп 2025 | 14:39
  • 553
  • 0
Иван Алипиев се присъедини към подготовката на Ваноли Кремона

Иван Алипиев се присъедини към подготовката на Ваноли Кремона

  • 17 сеп 2025 | 14:19
  • 566
  • 0
Кевин Дюрант е готов да играе за САЩ на Олимпийските игри през 2028 година

Кевин Дюрант е готов да играе за САЩ на Олимпийските игри през 2028 година

  • 17 сеп 2025 | 13:53
  • 737
  • 0
Миньор се раздели с още един играч

Миньор се раздели с още един играч

  • 17 сеп 2025 | 11:07
  • 1464
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 387775
  • 11
Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 21:01
  • 187
  • 0
Съставите на Байерн и Челси

Съставите на Байерн и Челси

  • 17 сеп 2025 | 21:04
  • 32
  • 0
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 8403
  • 21
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 25123
  • 24
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 10747
  • 15