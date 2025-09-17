Поредно признание за Светислав Пешич

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Сърбия Светислав Пешич стана член на Залата на славата, която Испанската баскетболна федерация основа в сътрудничество с престижното издание AS през 2019 г.

Пешич е единственият треньор, който е част от клас 2025 r ще бъде "коронясан" на 16 октомври в Леида. Сред играчите, получили престижното признание, са Руди Фернандес, Жорди Вилякампа, Луси Паскуа и Ана Белен Алваро, както и Джо Арлаускас. Освен тях, в списъка са и съдията Сантяго Фернандес и два клуба: Хувентуд и Естудиантес.

Съобщението за това беше публикувано на сайта на авторитетното издание AS:

"Светислав Пешич е един от великаните на европейските треньорски скамейки. В Испания той е водил Жирона, с който печели Купата на ФИБА Радивой Корач през 1995 г., Валенсия, а особено силен отпечатък оставя в Барселона, с който печели две титли на Испания, три купи и първата Евролига в историята на клуба – през 2003 г.".

"Поздравявам Светислав Пешич за изключителното признание – приемането му в Залата на славата на испанския баскетбол. Тази новина не е изненада за всички нас, които знаем какво означава Пешич за европейския и световния баскетбол. Неговият принос към испанския баскетбол е огромен – не само чрез трофеите, които е печелил, но и чрез професионализма, знанието и авторитета, които е предал на поколения играчи и треньори. За съжаление, често нашите хора са много по-ценени в чужбина, отколкото в Сърбия, но вярвам, че и тук знаят, че Пешич е върховен треньор и лидер", коментира новината президентът на Цървена звезда Небойша Чович.

Тазгодишната церемония е насрочена по-късно от предишните, но отново ще се проведе голямо тържество на 16 октомври в Леида, град, който се присъединява към проекта, чийто домакин досега бе Севиля.

Снимки: Imago