Словения се поизпоти, но продължава напред на Световното във Филипините

Националният отбор на Словения се класира за осминафиналната фаза на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като се наложи с 3:1 (25:21, 17:25, 31:29, 25:22) срещу Германия в последния си двубой от предварителна група „Е“.

Срещата между двата тима се превърна в своеобразен елиминационен мач, тъй като победителят от нея щеше да продължи напред като втори в групата след България, а загубилия приключва участието си на Мондиала. Двата тима изиграха сравнително равностоен мач, но в крайна сметка победата отиде в ръцете на Словения, чиито волейболисти показаха по-здрави нерви във възловите моменти.

На осминафиналите тимът на Словения ще се изправи срещу отбора на САЩ, който спечели група „Д“ с три от три победи. Победителят от този двубой ще се изправи срещу победителя от осминафиналния сблъсък между България и Португалия. И двете срещи ще се играят в понеделник (22 септември), а точните им начални часове ще бъдат обявени допълнително.

С най-голям принос за успеха на Словения днес беше Тончек Щерн, който се отчете с 18 точки (3 блока). Ник Муянович добави 16 точки (2 аса), а Жига Щерн се отчете с 15 (2 аса). За Германия най-резултатен с 22 точки (1 блок, 2 аса) беше Ерик Рьорс.

Снимки: en.volleyballworld.com