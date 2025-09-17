Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Свитолина изведе Украйна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

Свитолина изведе Украйна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

  • 17 сеп 2025 | 17:48
  • 420
  • 0
Свитолина изведе Украйна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

Елина Свитолина изведе Украйна до полуфиналите на отборния турнир по тенис при жените "Били Джийн Кинг Къп" за първи път, след като се пребори за успеха срещу испанката Паула Бадоса с 5:7, 6:2, 7:5 в Шънчжън, Китай.

Преди това Марта Костюк даде преднина на украинския състав в четвъртфиналния мач срещу петкратните шампионки, побеждавайки Джесика Бусас Манейро със 7:6(3), 6:2 в първия двубой на сингъл.

Бадоса изглеждаше на път да върне Испания в борбата за титлата, след като взе оспорвания първи сет, но 31-годишната Свитолина пое контрола върху срещата и спечели втория. Украинката взе аванс от 4:1 в третата част, Паула Бадоса изравни за 4:4, но Елина Свитолина се наложи със 7:5 при втория си мачбол.

Отборът на Украйна ще се изправя срещу настоящия шампион Италия на полуфиналите в петък. Италианките отстраниха Китай с 2:0.

Снимки: Gettyimages

