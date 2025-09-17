Клара Таусон се класира за четвъртфиналите в Сеул

Третата поставена Клара Таусон (Дания) се класира за четвъртфиналите на турнира на твърди кортове от серията WTА 500 в Сеул (Република Корея). Таусон надигра във втория кръг Ева Лис (Германия) с 6:2, 7:6(4) за час и 39 минути. Във втория сет Лис изравни за 5:5 и 6:6, но датчанката се наложи в тайбрека.

Съперничка на Клара Таусон на четвъртфиналите ще бъде австралийката Мая Джойнт, която елиминира седмата в схемата американка София Кенин с 6:3, 6:1 само за 65 минути игра.

Програмата на турнира се наруши заради дъжда по-рано през седмицата, а втория кръг достигнаха петата в схемата Диана Шнайдер (Русия), победила американската квалификантка Кейти Макнали - след обрат с 2:6, 6:2, 6:4, както и шестата поставена Беатрис Адад Мая (Бразилия) - след успех над участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Дайон Бак с 6:4, 6:3.

Британката Ема Радукану, номер 8 в схемата, отстранила Жаклин Кристиан (Румъния) с 6:3, 6:4, както и Сюзан Ламенс (Нидерландия), която се справи с 38-годишната германка Татяна Мария с 6:4, 6:1, също преодоляха първия кръг.

Снимки: Gettyimages