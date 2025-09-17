Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева и Йоана Константинова се класираха за осминафиналите на Европейското до 18 г-

Росица Денчева и Йоана Константинова се класираха за осминафиналите на Европейското до 18 г-

  • 17 сеп 2025 | 15:50
  • 110
  • 0
Росица Денчева и Йоана Константинова се класираха за осминафиналите на Европейското до 18 г-

Българките Росица Денчева и Йоана Константинова се класираха за осминафиналите на сингъл при девойките на Европейското лично първенство до 18 г. в Австрия. Двете българки продължават без загубен сет на първенството.

Поставената под №6 Денчева победи убедително във втория кръг с 6:2, 6:0 Ива Ковачевич (Сърбия), а за място на четвъртфиналите ще играе срещу №11 Линеа Байралиу (Швеция).

Седмата в схемата Константинова се наложи със 7:5, 6:3 над Мария Лаува (Латвия), а в третия кръг ще играе срещу №12 Руби Куулинг (Великобритания).

Поставените под №2 на двойки при девойките Росица Денчева и Йоана Константинова ще стартират с мач срещу Аделина Лачинова и Мария Лаува от Латвия.

Поставеният под №13 на сингъл при юношите Димитър Кисимов ще играе по-късно днес срещата си от третия кръг срещу Ян Псота (Чехия).

В турнира на двойки при юношите Димитър Кисимов и Мартин Павлов ще играят утре във втория кръг срещу вторите поставени румънци Стефан Хайта и Яник Александреску.

Треньор на юношите на първенството е Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.

Следвай ни:

Още от Тенис

Три българки достигнаха до 1/2-финалите на турнира на Тенис Европа в София

Три българки достигнаха до 1/2-финалите на турнира на Тенис Европа в София

  • 17 сеп 2025 | 15:26
  • 220
  • 0
Петима спортисти бяха отличени от Столична община

Петима спортисти бяха отличени от Столична община

  • 17 сеп 2025 | 13:26
  • 619
  • 0
Лиа Каратанчева стартира с убедителен успех в Пазарджик

Лиа Каратанчева стартира с убедителен успех в Пазарджик

  • 17 сеп 2025 | 12:40
  • 474
  • 0
В София започва Държавно по тенис за хора с интелектуални затруднения

В София започва Държавно по тенис за хора с интелектуални затруднения

  • 17 сеп 2025 | 12:37
  • 563
  • 0
Арина Сабаленка се отказа от участие в Пекин

Арина Сабаленка се отказа от участие в Пекин

  • 17 сеп 2025 | 12:18
  • 1212
  • 0
Известни са потенциалните съперници на България за Световна група на Купа "Дейвис"

Известни са потенциалните съперници на България за Световна група на Купа "Дейвис"

  • 17 сеп 2025 | 11:49
  • 1894
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 4073
  • 4
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 60038
  • 37
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 11251
  • 11
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 384554
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 12004
  • 3
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 10498
  • 1