Три българки достигнаха до 1/2-финалите на турнира на Тенис Европа в София

Българките Рая Маркова, Илина Иилева и Радина Средкова се класираха за полуфиналите на сингъл при девойките на турнира до 16 г. от втора категория на Тенис Европа в София. Надпреварата се провежда при много дорби условия на базата на ТК "15:40".

Поставената под №2 в схемата Маркова победи убедително на четвъртфиналите с 6:0, 6:1 №6 Алексия Еначе (Румъния). За място на финала Маркова ще играе срещу №4 Олимпия Ягодзинска (Полша), която елиминира със 7:5, 6:2 №8 Мелани Стоичкова.

В изцяло български полуфинал съпернички ще бъдат Илина Илиева и Радина Средкова. Петата поставена Илиева се наложи със 6:3, 1:6, 7:6 над първата в схемата Кара Фронек (Австрия), а №7 Радина Средкова победи със 7:5, 6:3 №3 Мария Азизян (Армения).

За съжаление българското участие на сингъл при юношите приключи на четвъртфиналите.

№5 Кристиян Стефанов загуби от №1 Лука Керамилак (Сърбия) с 0:6, 1:6, №7 Владимир Цонков падна от №2 Зия Айберк Айдин (Турция) 3:6, 1:6, а №8 Дамян Аврамовски допусна поражение от №4 Рафа Гарсия (Испания) с 4:6, 6:3, 1:6.