Джейм Ваулс последва примера на Макс Верстапен

Ръководителят на отбора на Уилямс във Формула 1 Джейм Ваулс последва примера на четирикратния световен шампион Макс Верстапен и седна зад волана на GT автомобил за два дни на тестове на пистата „Навара“ в Испания.

Както е известно през изминалия уикенд Верстапен участва в 4-часово състезание от сериите NLS с Порше Кайман GT4. Идеята на това участие на нидерландеца беше той да получи нужния лиценз, за да може да се състезава с GT3 автомобили на легендарната „Нюрбургринг-Нордшлайфе“. Мисията на пилота на Ред Бул беше успешна и се очаква той да направи своя дебют в състезателния условия с GT3 на Зеления ад още следващата седмица, отново в надпреварата от NLS.

Междувременно Ваулс прекара два дни зад волана на Макларън 720s GT3 Evo с отбора на Garage 59. Шефът на Уилямс публикува няколко снимки и клипа от своя тест и призна, че в началото е бил леко ръждясал, но бързо си е припомнил нещата и насладил на двата тестови дена.

Снимки: Gettyimages