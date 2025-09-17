Популярни
ПСЖ все пак вдигна Кварацхелия за мача с Аталанта
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ все пак вдигна Кварацхелия за мача с Аталанта

ПСЖ все пак вдигна Кварацхелия за мача с Аталанта

  • 17 сеп 2025 | 13:27
  • 320
  • 0

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен официално обяви групата си за мача довечера срещу Аталанта от основната фаза на Шампионската лига.

В нея не влизат контузените Усман Дембеле и Дезире Дуе, но добрата новина за Луис Енрике е, че Хвича Кварацхелия и Канг-Ин Лий са на линия. Те двамата получиха контузии в мача срещу Ланс в Лига 1 през уикенда, като грузинецът до последно бе под въпрос.

Фаворитът за "Златната топка" Дембеле излезе в мача на Франция срещу Украйна заради скъсан мускул, като се очаква той да отсъства от терените около шест седмици. Дезире Дуе получи травма на прасеца в същия мач, като той ще се върне по-бързо в игра. Извън групата на ПСЖ е и бразилският защитник Лукас Бералдо, който бе изнесен на носилка в 70-ата минута на мача с Ланс.

Снимки: Imago

