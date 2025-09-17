Популярни
Завърши стартовият етап на националната тестова батерия

  • 17 сеп 2025 | 13:13
  • 420
  • 0
Завърши стартовият етап от първото по рода си мащабно изследване на кондиционното и функционалното състояние на играчите в елитния детско-юношески футбол. Националната тестова батерия се реализира с подкрепата на технологичния партньор на Българския футболен съюз – BARIN SPORTS, като обхватът ѝ ще се разшири в рамките на следващите четири години.

Инициативата стартира с възрастовата група U15, а постепенно ще покрие всички елитни юношески формации в страната. Тестовете се провеждат в различни региони на България, като бяха проведени във Велико Търново, Варна, Пловдив и София. В изследването бяха обхванати 16 отбора и близо 400 деца, като в паузата за националните отбори бяха анализирани и всички състезатели от различните възрастови селекции на България.

Сред провежданите тестове бяха измерване на анаеробен капацитет, максимална скорост и скоростно-силов профил; оценка на силата, реактивната мощност и контрола при приземяване; анализ на качеството и обема на движенията, както и оценка на риска от травми.

Като следваща стъпка и основна цел на националната тестова батерия предстои да бъде предоставен на клубовете детайлен индивидуален анализ за състоянието на всеки играч, съчетан с препоръки за подобрение. Отделно от това клубовете ще имат възможността да се запознаят и с данните от анализа на националните състезатели в различните възрастови групи и да направят съответната съпоставка.

Проектът ще продължи своето развитие в следващите години, обхващайки всички набори от елитния  детско-юношески футбол , като по този начин БФС цели да подпомогне треньорите и специалистите в клубовете и да създаде най-благоприятни условия за развитието на следващото поколение български футболисти.

