Лиа Каратанчева стартира с убедителен успех в Пазарджик

Българската националка Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставената под номер 4 Каратанчева елиминира преминалата през квалификациите своя сънародничка Беатрис Спасова с 6:2, 6:2 за малко повече от час игра. Тя поведе с 5:1 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част отново взе ранен аванс от 4:0 и нямаше проблеми да затвори мача.

Така за място на четвъртфиналите 22-годишната софиянка очаква победителката от двубоя между Катерина Цигуроова (Швейцария) и Джорджия Андрея Крачун (Румъния).

Каратанчева се присъедини във втория кръг към Елизара Янева, която вчера започна с успех в състезанието.

Друга квалификантка Дария Великова отпадна на старта на основната схема след поражение днес от петата Селена Яничиевич (Франция) с 0:6, 0:6, а участващата с "уайлд кард" Анджелина Костова загуби от номер 8 Сапфо Сакелариди (Гърция) с 1:6, 2:6.

Лидия Енчева, която също получи "уайлд кард", ще играе по-късно следобед срещата си от първия кръг срещу шестата поставена Екатерина Казионова (Русия).

Лиа Каратанчева ще стартира участие и в схемата на двойки днес. Тя и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под номер 1, започват директно от четвъртфиналите, в които ще срещнат българската двойка Валерия Гърневска и Ралица Александрова.