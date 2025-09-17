Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:30: БОК с подробности за бъдещи действия след заседанието си
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лиа Каратанчева стартира с убедителен успех в Пазарджик

Лиа Каратанчева стартира с убедителен успех в Пазарджик

  • 17 сеп 2025 | 12:40
  • 342
  • 0
Лиа Каратанчева стартира с убедителен успех в Пазарджик

Българската националка Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

Поставената под номер 4 Каратанчева елиминира преминалата през квалификациите своя сънародничка Беатрис Спасова с 6:2, 6:2 за малко повече от час игра. Тя поведе с 5:1 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част отново взе ранен аванс от 4:0 и нямаше проблеми да затвори мача.  

Така за място на четвъртфиналите 22-годишната софиянка очаква победителката от двубоя между Катерина Цигуроова (Швейцария) и Джорджия Андрея Крачун (Румъния).  

Каратанчева се присъедини във втория кръг към Елизара Янева, която вчера започна с успех в състезанието.

Друга квалификантка Дария Великова отпадна на старта на основната схема след поражение днес от петата Селена Яничиевич (Франция) с 0:6, 0:6, а участващата с "уайлд кард" Анджелина Костова загуби от номер 8 Сапфо Сакелариди (Гърция) с 1:6, 2:6.

Лидия Енчева, която също получи "уайлд кард", ще играе по-късно следобед срещата си от първия кръг срещу шестата поставена Екатерина Казионова (Русия).

Лиа Каратанчева ще стартира участие и в схемата на двойки днес. Тя и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под номер 1, започват директно от четвъртфиналите, в които ще срещнат българската двойка Валерия Гърневска и Ралица Александрова.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шестима българи са четвъртфиналисти на двойки в Куршумлийска Баня

Шестима българи са четвъртфиналисти на двойки в Куршумлийска Баня

  • 17 сеп 2025 | 09:32
  • 598
  • 0
Седем българчета се класираха за 1/4-финалите на турнира от Тенис Европа в София

Седем българчета се класираха за 1/4-финалите на турнира от Тенис Европа в София

  • 17 сеп 2025 | 09:17
  • 470
  • 0
Шиникова с победи на сингъл и двойки в Монастир

Шиникова с победи на сингъл и двойки в Монастир

  • 17 сеп 2025 | 08:57
  • 401
  • 0
Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на Европейското до 18 г.

Денчева и Константинова се класираха за втория кръг на Европейското до 18 г.

  • 17 сеп 2025 | 08:36
  • 650
  • 0
Димитър Кузманов се класира за втория кръг в Търгу Муреш

Димитър Кузманов се класира за втория кръг в Търгу Муреш

  • 17 сеп 2025 | 05:15
  • 2228
  • 0
Шампионът Италия достигна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

Шампионът Италия достигна до полуфиналите на "Били Джийн Кинг Къп"

  • 16 сеп 2025 | 23:09
  • 1691
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 53650
  • 34
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 7193
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 383456
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 9589
  • 1
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 9118
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 4945
  • 1